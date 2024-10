Municipalidad de SMP: Gestión de Hernán Sifuentes recuperó avenida Carlos Izaguirre que fue invadida por más de 500 ambulantes

«Hemos recuperado esta avenida, en donde también, se presume que, hay en estos negocios el cobro de cupos. Los ambulantes han estado ocupando no solamente las bermas, sino también parte de los paraderos. Por eso, estamos imponiendo el principio de autoridad porque no hicieron caso a las normas municipales, no respetaron y pensaron que iban a seguir aquí ensuciando y haciendo lo que quieren», indicó el alcalde Hernán Sifuentes.

La autoridad edil encabezó el operativo donde se exhortó, en todo momento, a los más de 500 comerciantes informales a guardar y llevarse sus productos, muchos de los cuales, supuestamente, eran de segunda mano, de contrabando o incluso de dudosa procedencia.

Los ambulantes intentaron, en todo momento, impedir ser retirados de los espacios que habían invadido, e incluso, agredieron a personal del área de Fiscalización y de otras áreas presentes, quienes solo cumplían con su labor.

El trabajo de la gestión de Hernán Sifuentes consiguió, pese a varios inconvenientes, que varias cuadras de la avenida Carlos Izaguirre queden limpias y sin comerciantes ambulantes. Cabe indicar que un grupo de informales se asentó a lo largo de la avenida Carlos Izaguirre, desde hace aproximadamente, tres meses luego de que el municipio sanmartiniano recuperará la zona de La Florida donde ellos permanecían. Fue así que estas personas, junto a los ambulantes que permanecían en ese sector, crearon un ambiente inseguro para los propios vecinos.

“Los que están aquí son informales que han venido de la parte de (la urbanización) La Florida, que recuperamos hace tres meses. Conseguimos un espacio para que ellos puedan estar ahí trabajando y puedan vender sus productos, pero no lo utilizaron y se vinieron a la avenida Izaguirre llenándola de caos y de informalidad”, agregó el alcalde.

De acuerdo a los vecinos del lugar, en ese sector tomado por los comerciantes ambulantes, presuntamente también se ejercía el cobro de cupos a cargo de personas que se dedicarían a esta actividad ilícita.

Agresión de los comerciantes

Durante el operativo de recuperación de espacios públicos, los ambulantes intentaron agredir al alcalde Hernán Sifuentes y al personal municipal lanzándole diversos objetos contundentes como palos, piedras, botellas de vidrio, ladrillos e incluso frutas y bolsas de basura. Dos personas fueron intervenidas y derivadas a la comisaría de Sol de Oro.

Se debe tener en cuenta que la gestión edil únicamente cumple con la normativa municipal de recuperar espacios públicos los cuales pertenecen a los vecinos del distrito y por ningún motivo deben ser ocupados de manera ilegal por comerciantes ambulantes que impiden la libre transitabilidad de las personas y que generan un ambiente inseguro.