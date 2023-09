Municipalidad de Ventanilla: denuncian “contratos raros” en municipio

Alcalde Ventanilla, Jhovinson Vásquez aun no da la cara

¿Una ferretería que vende galletas?, ¿un mecánico proveedor medicinas? o ¿una farmacia que también expende sanguches? No, no estamos bromeando, estas son solo unas de las empresas con las que la municipalidad distrital de Ventanilla ha hecho jugosas contrataciones en los últimos meses, las cuales milagrosamente pasaron todos los filtros de control interno pese a no cumplir con los requisitos mínimos de las licitaciones requeridas.

Pero lo peor de todo, según Carlos Torres, director del medio Nacional TV Perú, quien acaba de publicar un revelador informe sobre lo ocurrido en la mencionada comuna es que ningún regidor o autoridad edil detectó a tiempo las irregularidades de las ordenes de servicio que presentaremos a continuación, en exclusiva para el diario La Razón.

¿Qué se ha descubierto en este informe de Nacional TV Perú en la municipalidad de Ventanilla?

Sí, como verás hemos visto irregularidades en algunas compras que la municipalidad de Ventanilla ha venido realizando nuestro equipo de investigación que se encarga de ver esos menesteres ha visto que hay empresas que se dedican a rubros diferentes para los que fueron contratadas, estando registrados con otros comercios en la Sunat. Entonces la situación es que ha habido ferreterías que han vendido alimentos. También hemos visto a mecánicos que vendían por decirte medicinas. Esas incongruencias hemos comenzado a escarbar solamente en cinco órdenes de servicio de este mes. Cinco. Imagínate tú si revisáramos todo desde el mes de enero que entró la gestión del alcalde Jhovinson Vásquez. O sea a nosotros nos llama bastante la atención que ningún regidor, ni un consejero, ni un órgano de control interno de la misma municipalidad logre ver y fiscalizar eso.

¿Cree usted que sea la inexperiencia de los funcionarios de esa comuna?

No pueden decir que no saben fiscalizar, es más el alcalde en funciones también ha sido regidor anteriormente, por eso la población está fastidiada e indignada y nos llaman que por favor denunciemos, que investiguemos esas autoridades que hasta el día de hoy no ejecutan sus funciones como corresponde. Al parecer la población percibe que están haciendo solamente como que estuvieran en campaña política. Ese ha sido el malestar de la población que hemos percibido y hemos comenzado a revisar en los órganos de transparencia y hemos detectado esas irregularidades.

Se han comunicado con la alcaldía de Ventanilla para pedirle una explicación al respecto.

Dentro de la denuncia pública que hemos hecho, destacamos que si alguna autoridad o persona se siente aludida que nos contacten para que puedan hacer sus descargos a la opinión pública.

¿Qué otras supuestas anomalías se han dado en la municipalidad de Ventanilla?

Bueno ahora estamos viendo el proceso de licitaciones públicas, porque lo que hemos detectado solamente son las órdenes de servicio menores de 8 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) Eso no tiene nada que ver con las licitaciones que se están dando y ya están investigando los equipos encargados para tratar de descubrir si hay algo ilícito o algo irregular, que será oportunamente publicado y no solo de Ventanilla si no de todas los municipios.

¿Has visto esto repetirse en otras municipalidades distritales?

Sí, también hemos investigado esto en el distrito de Carmen de La Legua, donde nos parece descabellado que los alcaldes prometan a sus ciudadanos, a sus vecinos que van a buscar el desarrollo de su comunidad cuando vemos que estos señores compran los productos en otros distritos y presuntamente con precios sobrevalorados. Hemos sacado unas investigaciones que hasta el día de hoy ninguna autoridad ha mencionado nada, no nos han respondido nada, lo cual nos llega a seguir investigando más.

Ahora cuéntanos un poco de tu equipo de investigación aquí en Nacional TV Perú…

En Nacional TV Perú, como su mismo nombre lo menciona tratamos de ver una cobertura nacional en diferentes distritos de los cuales tocamos diferentes temas tanto políticos como sociales y sobre todo el tema municipal, que digamos la coyuntura social a veces lo exige. Tenemos un buen equipo de profesionales y técnicos que se encarga de hacer las indagaciones con sumo rigor y seriedad sobre los problemas que afectan a la población, porque nosotros nos identificamos con la ciudadanía que es lo más importante.