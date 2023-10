Néstor de la Rosa “Se han formalizado 1,500 mototaxis y 1,000 ambulantes”

Se queja de que su distrito, Rímac, sea el que menos Foncomun recibe en Lima

El alcalde distrital del Rímac, Néstor de la Rosa dio una entrevista exclusiva al “Auditor Municipal” donde nos contó sobre las peripecias que ha pasado junto a su equipo de trabajo en estos primeros nueve meses que va de su gestión al frente de uno de los distritos más complejos de Lima Metropolitana.

El burgomaestre bajo pontino nos reveló que cuando tomó el control de la comuna el primero de enero pasado, encontró severos problemas financieros: como tres millones de soles en pasivo, deudas con la Sunat, con trabajadores anteriores y una precaria recaudación tributaria. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que logrará grandes avances en la lucha contra la delincuencia que campea en su jurisdicción y la reactivación económica de los que más necesitan.

¿Cómo va su gestión en la municipalidad del Rímac?

Cuando llegamos plantemos un programa de actividades de trabajo para el 2023 y en el noveno mes ya estamos satisfechos de lograr los objetivos parciales. Las acciones inmediatas que tome fueron en dirección a la inseguridad ciudadana y el desarrollo económico, porque un tema está conectado con otro. Son las columnas vertebrales de mi gestión. Me acuerdo que desde el “día uno” hicimos recaudaciones por que comenzamos a trabajar en serio. Iniciamos un proyecto para formalizar a las mototaxis y hasta el momento un 80% ya están formalizados a través de un empadronamiento de los choferes que incluye: foto, SOAT, tarjeta de propiedad y antecedentes, lo cual es útil para la policía. Ahora 1,500 mototaxistas tienen chalecos con código QR, para escanearlo y saber quiénes son.

¿Cómo va el tema de la seguridad ciudadana?

Según el reporte oficial de Incidencias delictivas registradas por el Ministerio del Interior en el Rímac había un promedio de 4,154 ocurrencias solo en el 2022, pero cuando iniciamos nuestra gestión ahora se dan cuatro incidencias por día. Pero quiero comentar que nos enfocamos en la prevención. Mientras que en El Salvador implantaron el método del Cubo, que es insertarse en las viviendas de personas con antecedentes. Aquí hicimos el programa “Semilla” que tiene por objetivo incentivar a los niños con el deporte, hemos llevado a un grupo de niños a Suecia después de que ganaran un torneo interbarrios entre cerros del distrito, también, otros 30 chicos de 11,12 y 13 años viajaron a Ecuador por un torneo interescolar. Sin lugar a duda vamos a institucionalizar estos torneos. Creo que eso podrían hacerlo otros alcaldes. Varios de padres de estos chicos tenían problemas legales y están presos, pero ahora esos niños tienen otra forma de ver el mundo. Me acuerdo que uno de los papas de los niños me dijo: “usted ha hecho algo que yo no pude hacer por mi hijo”

¿Qué tareas desarrolló en el aspecto económico?

Como le dije la economía va de la mano con la seguridad, por ello empadroné a 1,000 comercios ambulatorios en las calles de todo tipo. A ellos próximamente les entregaremos el botón de pánico que sirve para reportar de manera automática los delitos. Así, lo utilizaran mototaxistas, ambulantes, juntas vecinales, informantes, policías y serenos para reportar los delitos a la central de monitoreo. Estamos planeando tener un frente de cooperantes de 3,000 personas. Todo ello a pesar de que encontramos tres millones de soles en pasivo por deudas en el pago de recojo de basura, líos con la Sunat, planillas de rabajadores anteriores impagas y una precaria recaudación tributaria.

¿Le gustaría que impongan el Estado de Emergencia en el Rímac?

El Rímac está en medio de la ciudad, aquí también hay mucha extorsión, me sorprende que declaren en emergencia a San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, y no al Rímac, que estamos en medio de los dos distritos. Pero creo que ello es porque hemos reducido drásticamente los índices de violencia y criminalidad.

Habló de la mala situación financiera en que encontró al distrito. ¿Qué más nos puede contar en ese aspecto?

Buenos, somos el distrito de toda Lima Metropolitana que recibe menos recursos del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), que se creó en 2002 para ayudar a aquellas municipalidades que tienen baja recaudación y extrema pobreza. En el Rímac no tenemos un centro comercial de envergadura que nos pague tributos y hay mucha gente vulnerable que no puede pagar arbitrios. Sin embargo, si tú divides el número de personas del padrón electoral del distrito y lo divides entre el foncomun que recibimos, nos corresponde solo 60 soles por persona al año, mientras en Santa María del Mar reciben 1,200 soles. Este ingreso de 10 millones de soles, representa para nosotros el 25% del presupuesto general, por eso queremos hablar con el Ministerio de Economía y Finanzas para que mejoren los criterios de entrega.