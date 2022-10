Niña de 12 años cae del cuarto piso de colegio Saco Oliveros

Una escolar de 12 años, de nombre Luhana, quien cursaba el primer año de secundaria en el colegio Saco Oliveros, cayó del cuarto piso de su institución educativa ubicada en Salamanca, distrito de Ate. Su padre denunció que la menor era víctima del bullying por parte de sus compañeros y que fue un vecino el que reportó la caída de su hija, porque nadie se había dado cuenta del hecho.

PAPÁ DE LA MENOR DENUNCIÓ QUE ERA VÍCTIMA DE BULLYING Y QUE DEJÓ UNA CARTA DE DESPEDIDA

“Ella ha sido víctima de bullying porque yo me he percatado a raíz de este accidente que se estaban burlando de ella: de su cuerpo, su estatura y su cabello. Le hice un corte de cabello en un salón de belleza para que se sienta mejor, pero en el colegio lo único que hicieron es burlarse de ella, Desde el día 22 encontré en su celular una carta de despedida, pero no podía acceder porque tiene clave, pero salía en el título que ‘quizás esté muerta para esta fecha’, sus amigos nunca lo dijeron, pudieron haber alertado. Desde el día 22 mi hija…”, señaló Jaime Carbajal, el padre de la menor.

Víctima de bullying

El padre de la menor comentó que ella no solía conversar con él o su mamá sobre el bullying que sufría en la escuela. Sin embargo, dijo que el último fin de semana había hecho planes para salir a pasear. “Me sorprende que haya ocurrido esto. Quiero saber si mi hija se lanzó, si la empujaron o si se ha caído. He pedido las cámaras, pero me dicen que en el colegio no hay. ¿Y dónde está el personal de seguridad del colegio?”, señaló.

Indicó que su hija cayó cerca a la puerta de salida y que fue uno de los vecinos quien dio aviso al colegio Saco Oliveros, ya que los profesores y tutores no se habían dado cuenta del grave incidente. El padre además denunció que las autoridades del colegio no le dieron información de cómo habría caído del cuarto piso. “Cuando yo fui a reclamar, el director se escondió”, dijo

Saco Oliveros niega bullying a escolar

El Colegio Saco Oliveros a través de un comunicado, aseguró que el ambiente dentro de sus aulas difiere con “los desafortunados comentarios de bullying”. La institución señala que desde el primer momento en que ocurrió el incidente, el martes 25 de octubre, la menor “fue atendida oportunamente por los bomberos y posteriormente al centro de salud especializado. Añadieron que también acompañaron a la estudiante y a su familia.

“La tutora del aula de la menor y la asistenta social se mantienen desde el día de ayer (martes) hasta la fecha junto a ellos para cubrir todas las necesidades económicas y gestiones administrativas necesarias, manteniendo una comunicación directa con la madre de familia y mediante mensajes con el padre, todo ello en coordinación con el director y el administrador general de nuestra institución”, refiere.

Asimismo, el centro educativo señala que están brindado toda la información y las facilidades necesarias al Ministerio de Educación, Policía Nacional, entre otras entidades, para las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer los hechos que, por su naturaleza y la gravedad de lo acontecido, abarca tanto a nuestra institución como al entorno familiar.

Respecto a la denuncia de bullying que el padre de la escolar denunció, el colegio Saco Oliveros indicó que “es un aspecto que como institución cuidamos y velamos acorde a nuestros principios y valores institucionales”.

“Venimos recibiendo manifestaciones de solidaridad de los padres de familia que dan fe del compañerismo y confraternidad que existe en dicha aula, lo cual difiere con los desafortunados comentarios de bullying que se vienen difundiendo en algunos medios”, finaliza.

Indecopi investiga

La Dirección de Fiscalización de Indecopi verificará que el colegio haya cumplido con sus obligaciones establecidas en la Ley que promueve la convivencia sin violencia en las aulas.

“Como parte de las diligencias se indagará sobre los hechos ocurridos, así como las acciones que se encuentra adoptando la institución educativa para dar atención inmediata al caso. En caso de detectarse incumplimientos a las normas en materia de protección al consumidor y a la Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas (Ley 29179), la Dirección de Fiscalización recomendará a los órganos resolutivos de la institución inicien un procedimiento administrativo sancionador, el mismo que podría concluir con la imposición de una multa de hasta más de S/2,070,000.00 (450 UIT)”, indica el comunicado emitido por la institución.

“El Indecopi lamenta profundamente lo ocurrido y reitera su compromiso de mantenerse vigilante para evitar que más estudiantes se vean afectados. Asimismo, insta a la ciudadanía a prevenir y evitar situaciones de violencia en las aulas; la sana convivencia requiere del compromiso y trabajo de las familias y la sociedad en conjunto”, agregan.

Menor tiene múltiples facturas

La mejor se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, médicos del Hospital Guillermo Almenara, indicaron que la menor tiene politraumatismos, múltiples fracturas a nivel de columna dorsal, fractura de pelvis y de fémur. Además, tiene una contusión pulmonar.

“Se está haciendo el descarte de un traumatismo abdominal cerrado. (Tenía) una anemia aguda que ya fue compensada”, manifestó Jorge Amorós, gerente de la Red Prestacional Almenara.

El médico pidió a la población que no deje de donar sangre, ya que, si bien las unidades requeridas por la menor ya fueron obtenidas del banco de sangre, este elemento siempre es necesario para el resto de pacientes.