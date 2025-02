PAMELA FRANCO SOBRE PEDIDA DE MANO DE CHRISTIAN A KARLA

Pamela Franco se refirió a la pedida de mano de su expareja Christian Domínguez a Karla Tarazona.

En el podcast ‘¿Ahora qué?’, la cantante indicó que no le interesa que el padre de su hija le haya pedido matrimonio a la conductora de televisión. “Hoy por hoy, lo que hagan otras personas no me interesa, en buena onda”, dijo.

Asimismo, aclaró que actualmente solo está pendiente de las personas que ama. “Mi vida gira alrededor de la gente que yo amo en este momento y mi familia, eso es lo que más me importa”, agregó.