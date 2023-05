No quiere saber nada de exfutbolista

Cansada de las críticas, la líder de “Son tentación” decidió romper su silencio y aclarar de una vez por todas si volvió o no con Eduardo Rabanal. Paula Arias reconoció que ha mantenido comunicación con el ex futbolista por los negocios que tienen juntos, sin embargo, no ha regresado con él y no piensa hacerlo.

PAULA ARIAS SE MUESTRA DECEPCIONADA DE EDUARDO RABANAL TRAS ENTERARSE DE ENGANO CON BAILARINA

Debido a la fotografía que subió Rabanal de Paula donde se ve su tatuaje, se especuló una posible reconciliación. La salsera lo negó tajantemente.

“Lo que él haga, a mí no me interesa. En algún momento hemos hablado por WhatsApp pero es de los eventos que teníamos y ya pasaron, ya se terminó. La productora que teníamos en sociedad, también se terminó. En este momento yo no tengo nada absolutamente nada que decir de él, lo que él suba, haga, quiera decir en sus redes sociales, porque sí no te voy a negar que está ahí, como sea quiere otra vez reunirse, hablar, reconquistarme, pero yo ya tomé una decisión, yo estoy tranquila”, dijo.

Pese a ello, la salsera no puedo afirmar que ya no siente amor por el futbolista, debido a que se enamoró de verdad.

“Vamos a ser sinceros, aquí no podría decir que no lo amo, porque esto ha sido recién y mis sentimientos son muy fuertes y todo ha sido muy intenso”, confesó.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ señaló que, con el accionar del pelotero, la líder de Son Tentación debería haberse ‘desencantado’, algo que según Paula si pasó.

“Exactamente. Diferente es que cuando uno se decepciona por completo. Ya no es una molestia, una cólera o una pelea de unos días. Esto ha sido una decepción total y ahí lo quiero dejar. Por completo, por supuesto. Gracias Magaly… Y de verdad, yo soy consciente, yo no merezco, no merecía todo lo que ha sucedido”, manifestó con la voz entre cortada.