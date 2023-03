No se ponen de acuerdo para el adelanto de elecciones

El vocero alterno de la bancada de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, precisó que no se han llegado a consensos en el debate sobre el adelanto de elecciones. El parlamentario indicó que fue prudente la decisión de Hernando Guerra-García de suspender la sesión en la Comisión de Constitución a fin de que se puedan concretar acuerdos sobre el tema.

EDUARDO SALHUANA, VOCERO ALTERNO DE ALIANZA PARA EL PROGRESO, SEÑALÓ QUE NO HAN LLEGADO A CONSENSOS

“En cuanto al tema de la reforma constitucional para el adelanto de elecciones, el día de ayer precisamente en la Comisión de Constitución se ha iniciado el debate, posibilitado por la votación de la semana pasada en el pleno y lo que hemos escuchado ayer son posiciones bastante disímiles entre las fuerzas políticas. Particularmente, el que habla, en representación de APP, ha señalado que es una necesidad nacional escuchar a la ciudadanía y plantear un cronograma electoral de salida del régimen de la doctora Boluarte y de este Congreso, obviamente recortando el mandato“, dijo en RPP.

Leer también [Boluarte sobre mujeres en marchas: “No obstaculicen su desarrollo”]

“Nosotros hemos planteado que la fecha sea abril del 2024, como además ya estaba fijado en una primera votación el año pasado, el 15 de diciembre, que lamentablemente se reconsideró y hemos vuelto a foja cero. He escuchado la posición de varios colegas y no ha habido unanimidad ni en cuanto al adelanto ni a la fecha, por lo que si ayer se planteaba una votación por el presidente, no íbamos a alcanzar ni los 66 votos mínimos que se requería. Por eso es que el presidente de la comisión optó por suspender el debate y plantearlo para la próxima semana donde esperamos tener un nivel de consenso”, agregó