No suspenderán clases escolares por elecciones 20222

El Ministerio de Educación (Minedu) dio a conocer que el viernes 30 de septiembre y el lunes 3 de octubre las labores escolares se desarrollarán con normalidad y no serán suspendidas por la realización de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

LA POBLACIÓN HA EXPRESADO OPINIONES EN CONTRA SOBRE ESTA DECISIÓN

A través de un comunicado el Minedu señaló que el viernes las instituciones educativas ofrecerán todas las facilidades a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la instalación de las mesas de sufragio y las cámaras secretas de votación.

La ONPE ya ha tomado conocimiento de los horarios escolares para el uso de los colegios como locales de votación, lo cual a su vez ha sido comunicado a los jefes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales en todo el país.

Y es que este domingo 2 de octubre se desarrollarán en todo el país las Elecciones Regionales y Municipales 2022 en más de 12,000 locales de votación. Cabe indicar que, debido a los comicios, desde las 08:00 horas del sábado 1 de octubre estará prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, lo cual se extiende hasta las 08:00 horas del lunes 3 de octubre, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El domingo 2 de octubre, día del sufragio, entre las 07:00 y 17:00 horas no estarán permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio. De acuerdo al padrón electoral, 24 millones 760,062 electores están habilitados para participar en estos comicios.

Leer también [Rafael López Aliaga, presenta habeas corpus para anular investigación fiscal en su contra]

Reacciones en contra de la medida

La población ha expresado su malestar con la decisión del Ministerio de Educación (Minedu). Una ciudadana a través de las redes sociales dijo: “Si soy maestra y voto en provincia, debo elegir entre pagar la multa por no votar, o me descuenten el día que no voy a llegar a trabajar?. Es un atropello” señaló.

“¿Entonces la ONPE hará la limpieza de los colegios en la madrugada del lunes? Los niños ingresan 7:30 am. o ¿harán las clases sobre los residuos y basura?”

“La idea de cerrar los colegios es para garantizar que el proceso electoral sea transparente… pregunta seria ¿por qué el MINEDU no desea esa transparencia?” Estos fueron algunos de los comentarios que expresó la población.