Nueva estafa de “puntos por vencer” vacía tus tarjetas

CONOCE CÓMO EVITAR ESTA MODALIDAD QUE HA SIDO DETECTADA POR MENSAJES DE TEXTO

Una nueva modalidad de estafa ha sido detectada por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec).

Se trata de mensajes de texto que llegan al celular del usuario, supuestamente enviados por su banco, informándole que tiene puntos acumulados por vencer y que debe ingresar a un enlace para no perderlos.

Leer también [Parada Militar: Caos por cierre parcial de la avenida Brasil]

“Me ha llegado un mensaje donde dice que tengo puntos por vencer y me ponen un link. ¿Se debe entrar? No, no entre. Son delincuentes”, advirtió Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec. La organización señala que si el usuario accede al enlace, los estafadores pueden obtener su información y hasta su dinero.

La estafa aprovecha que algunas tarjetas de crédito sí acumulan puntos con vencimiento, lo que hace creíble el mensaje. Sin embargo, el enlace incluido en el SMS es malicioso y redirige a páginas falsas diseñadas para captar datos sensibles.

Leer también [Camioneta cae a abismo de 400 metros y deja cuatro muertos]

Frente a ello, Aspec recomienda ignorar cualquier enlace recibido por mensajes de texto y comunicarse directamente con el banco ante cualquier duda: “No se deje engañar por la urgencia del mensaje. Ningún banco pedirá datos personales por estos medios”.

En este sentido, recomiendan cortar la comunicación ante solicitudes sospechosas y reportarlas a la entidad. También evitar abrir enlaces de remitentes desconocidos, mantener actualizado el antivirus, revisar la autenticidad de la web bancaria, y proteger la información personal en redes.