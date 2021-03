Obreros golpean a hombre por defender a perro

Gravemente herido resultó Joseph Zimbrón Alcarráz (32) luego de ser golpeado por defender a su perrito en San Juan de Lurigancho. El agresor es un trabajador de limpieza de la Municipalidad a quien tercerizaron sus servicios para la institución mediante una empresa.

FAMILIA DENUNCIA A TRABAJADORES DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SJL COMO LOS AGRESORES

La hermana del agraviado precisó que, en la noche del lunes, su mascota corrió para ladrar al camión recolector de basura por el potente sonido de la bocina. De pronto, Franco Vargas Montes y los venezolanos José Brizuela Alejos y Edgar Álvarez agredieron al animal.

Su familiar no permitió el suceso y salió de la tienda que manejan para increparlos. El segundo hombre le tiró una piedra en la cabeza y ahí empezó su tortura. Le patearon en las piernas para tumbarlo al suelo y seguir con la brutal golpiza hasta dejarlo moribundo y con pérdida de memoria.

Intentaron darse a la fuga con el vehículo que los esperaba a dos cuadras del lugar, pero los vecinos de la zona lograron retenerlos mientras llegaban los policías. Asimismo, la víctima terminó en un hospital cercano y sus diagnósticos no fueron los más alentadores.

“(Mi hijo tiene) siete puntos. El doctor dice que probablemente tiene coágulos. Por ahora el cerebro está inflamado y no puede ver la envergadura de los daños… Me pregunta qué le pasó. Lo veo mal, no tiene movilidad en el brazo derecho”, detalló Luz Alcarráz, madre de Joseph.

Intentaron arreglar el problema

La mujer aseguró que un presunto gerente de limpieza del distrito la llamó para arreglar económicamente y que el problema no llegue a mayores. Inmediatamente se opusieron llegar a un acuerdo, pues lo único que quieren es que las autoridades les apliquen la pena que merecen.

“Por favor, que se haga justicia, ellos han querido matar a mi hermano. Que esto no quede impune por mi hermano y por mi mascota… Mi mamá le dijo (a quienes llamaron) que no porque la vida de su hijo no tiene precio”, añadió la hermana de Zimbrón Alcarráz.

Leer también [Candidato Pedro Castillo fue intervenido por la policía mientras realizaba mitin]

Ante el caso, la comuna de San Juan de Lurigancho emitió un comunicado aclaratorio. “Rechazamos las versiones que indican un intento de subsanar el daño con la familia de la víctima por parte de un funcionario del municipio, ya que no es política de esta corporación”, publicaron.

En cuanto a la situación laboral de los agresores, revelaron que “no son trabajadores de la municipalidad. Tenemos entendido que el trabajador fue atacado por el perro. El abogado de la empresa donde trabajan (los implicados) indicó que ahora está allá (en la dependencia policial)”.

Finalmente, José, Edgar y Franco terminaron en la comisaría de Santa Elizabeth para continuar con las diligencias. En el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Canto Rey pasarán por las pesquisas correspondientes para determinar sus responsabilidades.