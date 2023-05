OEI y el Programa “Hablemos de Educación con Ana Romero”, firman un convenio para impulsar contenidos educativos a nivel de Iberoamérica en Perú

Esta mañana la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Programa “Hablemos de Educación con Ana Romero” firmaron un acuerdo de colaboración.

“Hablemos de Educación con Ana Romero” es un espacio televisivo de alcance iberoamericano, el primero y único en el país.

El director de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Juan Carlos Ruiz Rodríguez y la Directora Ejecutiva del programa “Hablemos de Educación con Ana Romero”, Ana Romero León, han firmado un Convenio de Colaboración para promover la mejora de sistemas públicos y la cooperación internacional en el ámbito educativo.

A través del programa “Hablemos de Educación con Ana Romero”, se promoverá la difusión de información relativa a las actuaciones que la OEI lleva a cabo en el país, así como sobre la realidad del espacio iberoamericano en lo relacionado con la educación, la ciencia y la cultura. El convenio incluye la realización conjunta de mesas redondas, talleres y foros de análisis y debate sobre el tratamiento informativo de las cuestiones relevantes para la OEI, dirigidas a los profesionales de la comunicación.

El programa educativo “Hablemos de Educación con Ana Romero” es un espacio televisivo de alcance iberoamericano, el primero y único en el país, que se difundirá por plataformas de internet y muy pronto televisión abierta. Su propósito es generar conciencia en la sociedad sobre la situación actual de la educación en el país y en la región, para generar propuestas desde las instituciones y dar voz a profesionales que están liderando la innovación educativa en el país y en Iberoamérica; además de presentar propuestas que ayuden a los decisores de políticas educativas a tomar acción.

Con este convenio, se busca sensibilizar a los decisores de políticas educativas sobre el rol que les compete en beneficio de los niños y niñas del país, buscando crear un espacio de discusión para lograr mejores oportunidades y salir del letargo en el que se encuentra actualmente la educación en el Perú.

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)

Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio iberoamericano. En la actualidad, forman parte del organismo 23 Estados miembros y cuenta con 19 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en Madrid.

Con más de 400 proyectos activos junto a entidades públicas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales, la OEI representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus resultados, la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en Iberoamérica, alfabetizando y proporcionando educación a 4,7 millones de estudiantes, así como formación a más de 200.000 docentes iberoamericanos.

Sobre el programa Hablemos de Educación (HDE)

El sector educativo enfrenta grandes desafíos en la actualidad y la televisión y las plataformas digitales se presentan como un aliado importante para hacer llegar a la población programas de corte educativo. “Hablemos de Educación” tratará sobre temas relevantes donde profesionales y expertos que trabajan en temas educativos en el Perú y en la región nos hablarán sobre tecnología, infraestructura, conectividad, capacitación docente, etc para garantizar el crecimiento y bienestar de la sociedad. También tendrá entrevistados internacionales como la Ministra de Cultura de Panamá, un ex vicepresidente y un ex presidente de la región a los que se sumarán otros importantes actores.

Ana Romero será la conductora del nuevo programa “Hablemos de Educación”. Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con un Máster en Comunicación y Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, así también estudios culminados de MBA. Con más de 28 años de experiencia en diferentes medios de comunicación, actualmente es la directora general de USMPTV, el primer canal educativo del Perú. Además, ha sido reconocida por su labor en la producción de contenidos educativos de calidad para jóvenes en etapa escolar y por su trabajo en la innovación educativa.