Oficina de Imagen del GORE Callao gasta en asesorías S/. 1.7 millones

En declaraciones a La Razón, el director de Nacional TV Perú, Carlos Torres develó la gran cantidad de despilfarros y gastos superfluos que se habrían dado el año pasado al interior de la Oficina de Imagen Institucional y Protocolo del Gobierno Regional del Callao, los cuales rondarían los 5 millones de soles.

En esa línea, señaló a quien sería uno de los responsables de tal situación: el jefe del área mencionada, Aldo Seminario Bravo, que con sus acciones, aseveró el comunicador, “está saboteando la gestión” del gobernador regional Ciro Castillo Rojo.

¿Qué ha identificado Nacional TV Perú en el área de Imagen Institucional del gobierno Regional del Callao, que dirige Aldo Seminario Bravo?

Nosotros hemos publicado una información, según los cuadros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Hemos visto y nos parece que hay una exageración y despilfarro del gasto público del área de imagen del gobierno regional por el simple hecho que los precios y montos son excesivos. Es lo que hemos publicado en nuestra plataforma virtual de Nacional TV Perú y también lo hemos invitado al señor (Aldo Seminario Bravo) que aclare esos montos que ha gastado. ¿Por qué ha gastado S/ 1’774,925 aproximadamente, en asesorías. O sea, para que lo asesoren. ¿Quiénes son los beneficiarios de todo esto? Entonces, nos pareció escandaloso esos montos porque la imagen del gobernador (Ciro Castillo Rojo) está en el piso y nos ha llamado bastante la atención.

¿Es usual destinar estos montos para asesorías en imagen?

No es usual, no es común. Esto es un escándalo, empezando desde el gasto de asesoramiento político, como te he mencionado, y eso que aparte existen las contrataciones de servicio de impresión de gigantografías que son también S/ 229,000; adquisiciones de paneles informativos, S/ 95,000; Toma todos; alquiler de equipos de sonido 361.000 soles. O sea, muy al margen de esos gastos que te menciono, tiene mucho más. Aparte, en contrataciones de CAS nomás tiene S/ 261.000 aproximadamente, de locadores son 1’533,000. ¿Qué es eso? ¿Con cuánta gente trabaja?

¿Han averiguado si las empresas que han ganado grandes licitaciones cumplen con toda la documentación necesaria?

En este primer extracto hemos sacado lo que sale en términos totales y generales, según el MEF. Entonces, vamos a analizar todo este concepto para volver a dar y a profundizar más las investigaciones donde creemos que hay un tema de irregularidades, donde hay algo más sospechoso. Pero el señor Aldo Seminario Bravo, en los comentarios que hemos visto de algunos troles que hemos reconocido que son de la región, gente que trabajan para ellos, manifiestan que ese señor ha entrado desde julio. Otro dice, que por qué tengo que tocar los temas del año pasado. Ahora, en virtud a ello, todos los gastos públicos recién se reflejan a fin de año. Es por eso que recién lo hemos sacado para ver cuánto se ha gastado. El señor gerente tiene por el cargo que está asumiendo que tener las cuentas claras de lo que ha asumido. Es por eso que existe una transferencia de cargo, donde él recibe el cargo debidamente documentado de los activos y de los pasivos. Él no me va a decir a mí: “No, yo he entrado en julio y no sé nada”. Como que los papeles han desaparecido y borrón y cuenta nueva. Él tiene que emitir un informe de los gastos públicos que ha hecho durante la gestión 2023, es el nuevo administrador y tiene que demostrar hasta el último centavo en que se ha gastado el dinero. Ahora, recordemos que ya ha habido un informe emitido por (el programa periodístico) Panorama en “Los Armanis” donde hay un grupo de periodistas que no tiene trascendencia en su comunidad pero son de mucho contacto con la congresista Patricia Chirinos. Entonces, estamos investigando todo eso.

¿Le sorprende que el Consejo Regional no haya fiscalizado adecuadamente estos gastos exorbitantes?

Claro, desde nuestro punto de vista es escandaloso porque aparte de eso también tiene (gastos de) cobertura periodística de canal digital, manejo de redes sociales en 228,000 soles. También tiene por mandar flores 52,000 soles, o sea, el gobierno general ha mandado 52 mil soles en arreglos florales. Si tú vas sumando los montos que yo he puesto como marca general, que dice S/ 2’415,000, todavía esto es solamente la mitad. Si tú sumas todo vamos a llegar a los cinco millones. ¿Y cuál es el resultado del gobierno regional del Callao, si está en el piso el gobernador? Pensamos que le están saboteando su gestión porque es inadmisible todo esto, es incomprensible. Por eso vamos a empezar a profundizar e investigar más. Es más, en un reportaje anterior toqué este caso con un funcionario en una entrevista en vivo y le dijimos al Procurador que hay casos más emblemáticos de corrupción de millones y millones que todavía siguen durmiendo el sueño de los justos. Ahora, lo que vamos a hacer si el Procurador y la Fiscalía no toman acción de oficio, nosotros mismos vamos a denunciar a este señor ante la Fiscalía, porque no se puede quedar así. Ellos están haciendo silencio absoluto para que la gente se duerma, no diga nada, están calladitos y creo que eso no se puede permitir.

¿Cuáles serían los motivos por los cuales los gerentes y asesores del señor Ciro Castillo Rojo no pueden hacer declaraciones o hablar al respecto?

Mira, yo hace tres meses de forma constante me he tratado de comunicar con el señor Aldo Seminario para que me brinde una entrevista el doctor Ciro Castillo Rojo. Entonces, nosotros presumimos que en la entrevista él sabe que vamos a ir a tocar cuentas, números y cifras. Entonces, una forma de que todo esto se dilate y esta información no salga y que él no se entere de todos estos gastos públicos, es que él no permita que salga por nuestro medio, lo que sí ha hecho en otros medios que no tienen trascendencia ni siquiera en un distrito. Los periodistas que están participando ahorita acá no tienen (…) Yo no sé de qué periodismo me hablan cuando son unos NN. Entonces, suponemos que este señor no lo deja ahí al gobernador que salga, que hable, porque le meterán la política del miedo: “No, no hables acá, no hables allá, no digas nada, déjalo que pase todo”. Cuando el gobernador tiene que salir y enfrentar a la opinión pública, él ha contratado a los gerentes y los gerentes son los que tienen que rendir cuentas y todos los avances que vienen realizando, que hasta la fecha ninguno sabe. Todos están callados.

¿Qué mensaje deja esto para otras experiencias?

El mensaje sería que las autoridades tienen que estar manteniendo informado a su población, más aún, en estos tiempos difíciles que el país viene superando el tema de la pandemia, la crisis económica, las deficiencias en los hospitales.

