OMAR CHEHADE: A Collique no se le debe tener miedo, como dice algún candidato desinformado

En las zonas más altas de Comas, se encuentra Collique que agrupa a 500 AA.HH que tienen el derecho a vivir dignamente, los vecinos y principales dirigentes recibieron con esperanza y alegría al candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana Omar Chehade y al candidato distrital y ex alcade de Comas Miguel Saldaña, quienes compartieron un delicioso desayuno con chanfainita y jugaron un partido de fútbol con los vecinos y dirigentes de Collique .

COLLIQUE ES COMAS Y NO SE DENIGRA CON COMENTARIOS OFENSIVOS NI CON PAYASADAS. SOLO EN COLLIQUE DE COMAS HAY 500 ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE CARECEN DE LOS SERVICIOS BASICOS

El equipo de Chehade conoce la realidad y necesidades y ejecutaran un plan de gobiernos profundamente social que les permita a los vecinos, principalmente de las zonas mas altas vivir dignamente. La propuesta contempla reforzamiento del río Chillón, colocación de muro en la ribera del río Chillón para evitar el desborde y contaminación de basura. Mejoramiento de la Av. Tupac Amaru que conecta a cinco (5) distritos, así como pistas auxiliares en Trapiche y la Av. Metropolitana. Muros de contención, escaleras, apertura de pases donde no hay agua ni desagüe. Reconocimiento físico y legal de los AA. HH con títulos de propiedad, proponer un tren Lima Ancón de 100 kilómetros Teleféricos y funiculares para las partes altas, montacargas para las personas de la tercera edad y PCD.

Leer también [Inician proceso disciplinario contra Harvey Colchado]

Chehade , manifestó : “ que el reto no es enfrentarse con golpes bajos, el reto es dar lo mejor para una ciudad que está convulsionando, eso hace un líder, eso realiza un verdadero gestor que no abandona ningún puesto solo por conveniencias y por ser un irresponsable. Forsyth la quiere fácil, armando shows mediáticos. El comentario del señor, queriendo encarar a otro candidato ha sido humillante y ofensivo. Nosotros no nos burlamos de las personas que luchan por sus ideales y sus familias”