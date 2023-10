ONP arranca con el pago de pensiones a domicilio

OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL BRINDA ESTE SERVICIO GRATUITO A PENSIONISTAS A NIVEL NACIONAL

La Oficina de Normalización Previsional iniciará este viernes el pago a domicilio de 9822 pensionistas de todo el Perú. Este es un servicio gratuito al que pueden acceder los pensionistas de los regímenes que administra la ONP, a excepción de aquellos que reciben pensión de orfandad, y que beneficia a 6072 asegurados en Lima y a 3750 al interior del país.

Las personas podrán recibir el monto de su pensión en la seguridad de sus hogares hasta el lunes 23 de octubre. Pueden solicitar el beneficio a través de onpvirtual.pe, deben elegir la opción “cobro pensión”, luego seleccionar la opción “quiero solicitar pago a domicilio”.

Una vez allí se ingresa con su clave virtual y completa el formulario con sus datos personales, correo electrónico y la dirección donde desea recibir su pago. El resultado de la solicitud le llegará al correo electrónico en un plazo promedio de cinco (5) días hábiles, desde el día que ingresó su solicitud.

Este servicio lleva la ventanilla del banco a la casa del pensionista, brindando comodidad y seguridad. Se ofrece a nivel nacional y no requiere la presentación de un certificado médico para solicitarlo.

Para esto la ONP solicita la creación de una cuenta especial en el Banco de la Nación, que no requiere la presencia del asegurado para abrirla, no otorga tarjeta bancaria por lo que no puede hacer retiros en cajeros ni agentes bancarios. El monto total de la pensión se entrega solo en las manos del pensionista.

En caso los asegurados de Lima que no se encuentren en sus viviendas en las fechas establecidas, el personal pagador realizará una segunda visita los días 21 y 22 de octubre para realizar la entrega de la pensión.