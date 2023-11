Operativo policial desarticula comercialización de productos sanitarios ilegales

PNP desarticula red de productos ilegales

En una acción conjunta, el personal del Departamento de Investigación de Delitos Contra La Salud Pública, bajo la dirección del Comandante PNP de la DIVIDCE, llevó a cabo un operativo policial en prevención del Delito Contra la Salud Pública, específicamente la comercialización de productos sanitarios sin registro y con fecha vencida. La intervención se desarrolló en la cuadra 8 del Jr. Santa Rosa (ex Jr. Miroquesada) Cercado de Lima, a las 16:10 horas.

Durante la operación, se detuvo a cuatro personas identificadas como Javier Huancachoque Diaz (44), Cindy Janet Saucedo licares (34), Tarcila Soledad Janampa Sulca (42) y Heraclion Vicente CUYA ROQUE (66). Estas personas se encontraban comercializando productos sanitarios en mal estado de conservación, de dudosa procedencia y sin registro sanitario, incautándose un total de quince (15) sacos de rafia y veintidós (22) cajas de cartón.

La intervención contó con la participación de sesenta (30) inspectores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cien (100) SO PNP de apoyo, cincuenta (50) diroes y catorce (14) SO PNP de esta Sub Unidad PNP.

A las 17:00 horas, se dio por concluida la intervención policial con el traslado de los productos sanitarios a las oficinas de la DIVIDCE para la evaluación correspondiente.

La intervención policial concluyó sin registrarse alteración del orden público. Este operativo reafirma el compromiso de las autoridades en salvaguardar la salud de la ciudadanía, combatiendo la comercialización ilícita de productos sanitarios.