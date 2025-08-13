OSIPTEL: El 82 % de los egresados del PEU ocupan cargos directivos o técnicos

• El Programa de Extensión Universitaria (PEU) del OSIPTEL otorgará 60 becas a estudiantes del último año o recién egresados de las carreras de Derecho, Economía e Ingeniería.

El Programa de Extensión Universitaria (PEU) del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) otorgará 60 becas integrales para su edición número 30, con el fin de especializar en regulación de las telecomunicaciones y gestión pública. Según el perfil de sus egresados, el 82 % ocupan cargos directivos o técnicos.

A detalle, el 25 % se desempeña en cargos directivos en entidades públicas y privadas, lo que demuestra el alto nivel de formación y proyección profesional que ofrece esta iniciativa. Además, un 57 % tiene puestos técnicos especializados, un 12 % como consultores independientes y un 6 % como docentes o investigadores.

El PEU OSIPTEL busca brindar conocimientos técnicos y prácticos en organización, regulación y supervisión de los servicios públicos de telecomunicaciones, y formar cuadros profesionales de alto potencial que contribuyan al desarrollo del sector.

¿Quiénes pueden postular?

El programa está dirigido a estudiantes del último año o recién egresados de las carreras de Derecho, Economía e Ingeniería en sus diversas especialidades (telecomunicaciones, telecomunicaciones y electrónica, electrónica, sistemas, informática, software, redes y comunicaciones, información e industrial), de universidades licenciadas a nivel nacional.

El 50 % de las becas se distribuyen para los jóvenes provenientes de universidades de Lima y Callao, y el otro 50 % a universidades de otras regiones del país.

¿Cómo postular?

Los interesados podrán postular a través de dos modalidades: rendimiento académico destacado o examen de admisión.

En la modalidad de rendimiento académico destacado, los postulantes deberán haber ocupado los primeros puestos en los tres últimos ciclos o semestres académicos consecutivos de su carrera universitaria. Podrán postular directamente a una de las seis becas reservadas para esta modalidad (dos por carrera). En la segunda modalidad, los postulantes competirán por una de las 54 becas restantes, rindiendo una prueba de conocimientos.

Para inscribirse deben ingresar a la web oficial https://beca.osiptel.gob.pe. El cierre de inscripciones para la modalidad de rendimiento destacado será el 14 de setiembre y, para examen de admisión, el 28 de setiembre de 2025.

Beneficios de la beca

Los seleccionados accederán a 10 semanas de capacitación presencial en Lima, del 12 de enero al 20 de marzo de 2026.

La beca cubre el 100 % de los costos académicos, materiales, alimentación, movilidad local y seguro médico. Además, para los becarios de otras regiones, OSIPTEL asumirá los gastos de traslado y alojamiento en la capital.

Los cinco mejores perfiles por especialidad podrán incorporarse al OSIPTEL mediante convenios de prácticas preprofesionales o profesionales, con una de las subvenciones económicas más competitivas del sector público.