Padre de menor de tres años violada pide pena de muerte

El padre de la menor de tres años, secuestrada y violada sexualmente por Juan Antonio Enríquez García, se pronunció una vez y pidió a las autoridades que no se olviden de su hija tras el encierro del ‘Monstruo de Chiclayo’. Como era de esperarse, dejó en evidencia su total repudio al sujeto que le destruyó la vida a su pequeña y exhortó a las autoridades que evalúen la pena de muerte. El señor considera que la cadena perpetua no es suficiente, pues de ser así, vivirá mantenido toda su vida.

MANIFIESTA QUE CON LA CADENA PERPETUA, EL ‘MONSTRUO DE CHICLAYO’ VIVIRÁ MANTENIDO

“Pedirle más que todo al Congreso que cambien de una vez esas leyes, que está patas para arriba, solamente le darán cadena perpetua, estar todo una vida ahí, mantenido, mientras uno sigue aquí trabajando para llevar comida a los hijos”, resaltó.

Asimismo, reveló cómo su hija viene pasando los días posteriores al traumático episodio que le tocó vivir. El padre dio a conocer que la pequeña convulsionó recientemente por los mismos recuerdos que tiene. También precisó que la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, se comunicó con él para expresarle su apoyo.

“Pido un apoyo para mi niña que está mal psicológicamente, que no se olviden. Ahorita está mejor, convulsionó tres días atrás por el mismo temor y recuerdos que tiene. Habló conmigo la ministra de la Mujer, me dio su apoyo, tanto moral y psicológico. Han conversado conmigo y mi pareja, me aconsejaron como padre. Me dijo que iba a ser lo más pronto posible para que caiga el peso de la ley”, dijo.

La menor de tres años tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica en el hospital del distrito de José Leonardo Ortiz, así lo comunicó el abogado del caso, Tito Estévez. Afortunadamente todo salió bien y se encuentra estable. “Sabemos por información del Ministerio de Salud que la pequeña se encuentra estable, gracias a Dios, luego de ser intervenida quirúrgicamente”, acotó.

Adicionalmente, invocó a la ciudadanía a no difundir material de la pequeña. “Lo que pasa es que a través de la redes sociales se están poniendo estas fotografías sobre cómo habría sido encontrada la menor y esto afecta a la imagen y la identidad. Hacemos un llamado para que no publiquen ese tipo de contenido”, dijo. Finalmente, cabe resaltar que la menor de tres años será trasladada a Lima en los próximos días.