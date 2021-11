Padre de víctima de violación grupal no está de acuerdo con sentencia

El dolor todavía no cesa en el padre de la joven que sufrió una violación grupal en una vivienda del Surco. A los cinco implicados en el caso les dieron 20 años de prisión efectiva, pero el progenitor se mostró en desacuerdo con la medida y confirmó que seguirá luchando para que sea cadena perpetua.

LA AGRAVIADA SE VOLVIÓ SUMAMENTE DEPENDIENTE DE SUS PADRES, NO PUEDE SALIR SOLA A LA CALLE Y SIENTE QUE LA PERSIGUEN

Reveló que la agraviada no puede hacer su vida normal. Tuvo que dejar la universidad y hasta intentó trabajar, pero lo dejó debido a que siente que siempre la están persiguiendo. Incluso no puede salir a la calle sola, debe estar acompañada para que ya no tenga miedo.

“Nosotros pedimos que sea la máxima pena, se les ha dado 20 para este horror, no hay forma. Mi hija ha sido sentenciada (afectada) para toda la vida. Su vida ya no va a ser igual”, lamentó con voz entrecortada por el sufrimiento que atraviesa su primogénita.

Por otra parte, no quieren recibir los 100 mil soles que deben pagar José Arequipeño, Sebastián Zevallos, Diego Arroyo, Andrés Fassardi y Manuel Vela por orden de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJ). Refiere que ningún dinero va a reparar el daño que le hicieron a su hija.

Trascendió que los abogados de los cinco muchachos apelarán la condena con el objetivo de reducirla o, en todo caso, anularla, para que salgan en libertad. Por ahora, ellos permanecen detenidos a la espera de que se determine a qué penal del país cumplirán los 20 años que les dieron.