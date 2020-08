‘Paloma de la Guaracha’ le recuerda beso a Melcochita 

Le refrescó la memoria. La representante de orquestas no se quedó callada y se fue contra Melcochita. Hace unos días el cómico se había burlado del aspecto físico de la ahora cantante, al recordar el ampay que protagonizó con Miguelito Barraza. Pero como era de esperarse, ‘Paloma de la Guaracha’ no tardó en responderle.

Melcochita tuvo un enlace con el programa “Magaly Tv la firme”, donde se disculpó por no respetar el distanciamiento social mientras realizaba un show cómico en Rústica y aprovechó para hablar sobre el ampay de su colega el ‘Chato’ Barraza.

“No sé, creo que Barraza no ha tenido estómago”, manifestó el conocido cómico nacional. Asimismo, la conductora lo llamó atrevido y el humorista afirmó ‘Mientras que no diga nombre, no hay atrevimiento’.

Sin duda este hecho enfureció a la popular ‘Kim Kardashian del óvalo de Santa Anita’. Por su parte ella reveló un secreto que tuvo guardado durante dos años, y es que Melcochita le habría robado un beso en la fiesta de un conocido diario local.

“Él no se acuerda que me dio un chapazo, me agarró muy fuerte, yo no quise hablar, pero ahora lo estoy hablando. Eso fue en 2018. Fue el aniversario que todos los años hace un diario”, expresó.

Ante esta revelación, la conductora de espectáculos Magaly Medina se mostró bastante sorprendida, por el efecto que causa la animadora de eventos en los hombres de la farándula local.

“Esto les encanta pues, Magaly”, señalando a su cuerpo. ’Paloma de la Guaracha’ siempre ha señalado que su figura es lo que vuelve locos a los hombres.

Como se recuerda, ‘Paloma de la Guaracha’ ha sido vinculada con varios hombres de la farándula, entre ellos, Miguelito Barraza y Javier Yaipén.