Paloma de la Guaracha :”Soy la víctima”

Ante la carta notarial enviada por el empresario árabe Yaqoob Mubarak, donde este desmiente cualquier relación, la polémica Paloma de la Guaracha, salió a defenderse manifestando que la denuncia debería dirigirse a la persona que suplantó al extranjero.

En la carta notarial que le envió Mubarak le pide a la representante de orquestas que se rectifique, pues para el empresario, Paloma estaría dañando su honor y honra.

“Manifestó que mantuvimos conversaciones íntimas de connotación sexual, remisión de fotos y videos en circunstancias íntimas, así como haber querido con usted un encuentro personal en el hotel Marriot, información que resulta falsa, pues yo no mantengo ningún vínculo de carácter amical, comercial ni de apoyo humano con su persona”, se lee.

Sin embargo, lejos de retractarse Paloma se defiende y asegura tener las pruebas suficientes para poder defenderse. Según la representante de orquestas, la denuncia no debe ser contra ella, sino contra la persona que suplantó la identidad de Yaqoob.

“Yo soy una víctima de este señor. No es posible que un extranjero venga a mi país a querer burlarse de una. Si me quiere denunciar tengo todas las conversaciones que tuve con él. Si dice que lo suplantaron, entonces que denuncie a esa persona que se hizo pasar por él y no a mí”, sentenció.