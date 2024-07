¡Pamela Franco se va a Europa!

Para seguir carrera artística con conciertos en varias ciudades

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de cumbia Pamela Franco informó que se irá de gira por Europa para seguir con su carrera artística, donde ofrecerá conciertos en varias ciudades.

También se conoció que Christian Cueva y Pamela Franco fueron captados por las cámaras de ‘Amor y fuego’ por las calles del distrito de San Isidro. En ese sentido, se informó que el popular ‘Aladino’ estuvo reunido con un hombre en un restaurante, ubicado en la cuadra 12 de la av. Camino Real.

Mientras que, en ese preciso momento, Pamela Franco fue captada bajando de un auto, el cual pasó frente al local en el que se encontraba Cueva, y luego ingresó a un departamento. En ese sentido, la pareja se cruzó en el mismo lugar y el inmueble al que entró la cantante de cumbia estaba a menos de una cuadra donde se encontraba el futbolista.

Asimismo, la conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza, reveló que Christian Cueva y Pamela Franco estaría buscando un nuevo hogar juntos.

“Un agente inmobiliario me ha escrito para contarme que Christian Cueva y Pamela Franco están buscando un ‘nidito de amor’ juntos, es decir, ya están buscando un departamento. Además, me informaron que Pamela Franco también estaría buscando una ‘mionca’, o sea, una camioneta. Entonces, digo yo, el dinero no les va a alcanzar“, señaló Barboza.

Leer también [Fallece la actriz Shannen Doherty a sus 53 años]

A su vez, el conductor de ‘Amor y fuego’, Rodrigo González, reveló que Christian Cueva estaría a puertas de oficializar su relación con Pamela Franco.

“Parece que Cueva ya tiene fecha de oficialización con Pamela Franco, va a sacar la artillería pesada, ya a la esposa la mandó a paseo, ya hizo el comunicado”, dijo el popular ‘Peluchín’.