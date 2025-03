Pamela Franco “Yo me gano mi dinero cantando”

TREMENDO MISIL DE PAMELA FRANCO A PAMELA LÓPEZ A POCOS DÍAS DEL ESTRENO DE ‘EL VALOR DE LA VERDAD’

La cantante Pamela Franco está en medio de la polémica luego de que se confirmara que Pamela López será la primera invitada en la vuelta de ‘El valor de la verdad’, y que contará detalles de las agresiones e infidelidades que vivió al lado de Christian Cueva.

Una de las interrogantes era saber si Pamela Franco también tenía intenciones de sentarse en al famoso sillón rojo y contar su versión de los hechos.

“No deseo seguir alimentando el morbo, además me gano mi dinero trabajando con lo que tengo, que es mi voz”, afirmó a un diario local, lanzando además un misil a Pamela López.

Por otro lado, respecto a lo que se pueda decir sobre ella y Christian Cueva en la emisión del programa que se estrena el domingo 9 de marzo, la cantante afirmó estar tranquila.

“Ni la menor idea, lo único que te puedo decir que no soy la mala de la película, tampoco la víctima. Creo que todos pasamos por cosas en la vida, buenas y malas que te enseñan a ser mejor”, acotó.

Agregó que tiene mucha historia que el público no conoce. Aseguró que ella no está pensando en los demás, sino que solo se enfoca en salir adelante con su hija. “Qué no he pasado que la gente no sabe y quizá nunca sabrá, porque afronto mis cosas, asumo mis decisiones y trato de siempre salir adelante”, señaló.

Finalmente, arremetió contra las redes sociales, afirmando que todo el mundo puede decir lo que desee, pero ella solo cree en Dios. “Se dicen muchas mentiras, hablan hasta del karma y tantas cosas, todo se lo dejo a Dios”, finalizó.