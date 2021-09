Pamela  incomoda con “show” contra Domínguez

La cantante de cumbia Pamela Franco, se mostró bastante enojada por el show que pretenden realizar de su relación con Christian Domínguez, involucrando incluso a la expareja del cumbiambero Isabel Domínguez, por lo cual salió a “disparar” contra Gisela Valcárcel y su hija Ethel Pozo.

LA CUMBIAMBERA ARREMETIÓ CONTRA GISELA Y SU HIJA ETHEL POZO

La ex Alma Bella reconoció que en un inicio le pareció gracioso, sin embargo, al notar que seguían con el juego ya le pareció incomodo. Pamela se dirigió a Gisela Valcárcel y consideró que a la rubia si se le pasó la mano.

Leer también [Magaly Solier tras ganar premio: “Contenta y orgullosa”]

“Yo vi el programa y no tengo nada que opinar. Yo no soy quién para decirles a las personas como tienen que comportarse, la señora es una profesional (por Gisela) y ella sabe cómo se maneja. Me causó risa en ese momento, pero después lo que vino me incomoda”, manifestó en un inicio.

La nueva vocalista de “Puro sentimiento” confesó que todo lo que esta pasando escapa de sus manos y la de Christian y que efectivamente todo el “show” que pretenden armar en el canal de Pachacamac la esta afectando a ella y a su bebe.

“Es inevitable que hay cositas que escapan de mis manos y también de las manos de Christian, pero es inevitable que me incomoden y me fastidien. Todo lo que me pasa a mi le afecta a mi bebé porque todavía estoy dando de lactar y hay cositas que sí… no soy de piedra”, comentó para el programa de la “Urraca”.

La conductora Magaly Medina le dio toda la razón a la cantante, incluso arremetió contra Ethel Pozo y Gisela Valcárcel.

“Pero parece que a las señoras cristianas les importa tres pepinos, para eso no hay cristianismo que valga, no, no. Ethel han visto cómo reclama y dice: ‘tú trabajas aquí, venga quien venga tienes que estar’. Eso es una amenaza o sea si tú no vienes te vas a quedar sin trabajo”, dijo Medina.