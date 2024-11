Pamela López debuta como protagonista en un videoclip musical

La ex esposa de Christian Cueva destacó en el ámbito artístico al interpretar el papel de una mujer que sufre por amor en un videoclip musical.

En medio de los enfrentamientos con Christian Cueva por su ausencia en fechas importantes para sus hijas, Pamela López ha comenzado a destacarse en el ámbito artístico tras debutar como protagonista en un videoclip musical.

La esposa de Christian Cueva sorprendió a sus seguidores al aparecer en el videoclip de «Voy a pedirte de rodillas», tema de la agrupación Caballito y su Sabor de la Habana ft. La Novel. La banda eligió a López como la protagonista del video, marcando su debut en el mundo artístico.

Las imágenes del videoclip muestran a Pamela López en su nuevo proyecto, interpretando a una mujer que sufre por amor y decide abandonar el hogar que compartía con su pareja. A lo largo del video, el hombre intenta recuperarla mediante constantes llamadas, reflejando la tensión emocional de la situación.

¿Mensajes con indirecta a Cueva?

A través de sus historias de Instagram, la esposa del futbolista compartió una emotiva publicación junto a su hija, a quien le dedicó un conmovedor mensaje. En el texto, le agradeció por haberla convertido en una persona valiente desde el momento en que estaba en su vientre.

“Hoy mientras estábamos en la ceremonia de la cruz, volteaste y me dijiste algo al oído, que por poco y me quiebro. Me dijiste ‘¡MAMÁ TE ADMIRO! y yo automáticamente me teletransporté a cuando estabas en mi vientre y todo lo hemos viciado y resistido juntas. ¿Sabes? No tienes idea de cuanto YO te admiro a ti hijita linda, jamás imaginé que podías darme tantas lecciones de vida que quedarán marcadas en mi mente y corazón. Gracias por existir mi amor bonito, estoy feliz de ser tu mamá”, escribió.