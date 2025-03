Pamela y Dorita se pelean por ‘yapeo’

ORBEGOSO LE HACE RECORDAR A FRANCO TRANSFERENCIA QUE LE HIZO CHRISTIAN CUEVA, LA ACUSA DE AGRESIÓN Y DICE “YO APOYO A LAS ESPOSAS”. CANTANTE LE PIDE QUE MUESTRE LAS PRUEBAS DE AGRESIÓN

Pamela Franco y Dorita Orbegoso protagonizaron un enfrentamiento durante el aniversario de Yolanda Medina, líder de Alma Bella.

La discusión se desató luego de que la actriz cómica hiciera una alusión al público sobre la polémica transferencia de dinero que Christian Cueva le envió a la cantante, según contó Pamela López.

El hecho se suscitó el fin de semana. Ambas figuras asistieron a dicho evento. A su turno, Dorita subió al escenario para animar e hizo un comentario alusivo a la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco.

«A mí me invitaron para presentar a Yolanda y estar en el escenario tranquilamente. Hice un comentario diciendo: ‘¿Dónde están los hombres a los que les gusta yapear 280 soles?’. Luego terminé, bajé para descansar un momento y, de repente, escuché insultos bastante fuertes”, relató Dorita a ‘América hoy’.

Según ella “la amiga (Vanessa Pumarica) y otras personas más que estaban ahí”, fueron quienes la insultaron.

Además, sostuvo: “si tú eres feliz, tienes que sonreír, ¿por qué te picas? Yo no tengo nada en contra de ella, pero yo apoyo bastante a las esposas”, en respuesta a Pamela Franco.

Pero no quedo allí, ya que. según Orbegozo, Franco habría reaccionado de manera agresiva. «La señora (Pamela Franco) se acerca, me pone el brazo y llama a su seguridad. Yo he continuado con mi trabajo como siempre, porque soy una profesional», relató.

Respuesta

Luego de su presentación, Pamela Franco fue consultada sobre las declaraciones de Dorita. La cantante señaló que los comentarios de la animadora le parecieron fuera de lugar, especialmente la referencia al ‘yapeo’.

«Si yo le he puesto la mano, que vaya a levantar su denuncia. Que pruebe lo que está diciendo porque ustedes saben que decir eso no es nada ligero, o sea hay que demostrar; de lo contrario, es una difamación», dijo.

«Yo creo que está teniendo lo que quiere, todos me están preguntando por ella (…) Yo prefiero no hablar de una persona que ni me va ni me viene», finalizó.