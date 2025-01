Paolo guerrero se retira de la selección tras más de 20 años

Guerrero deja el equipo nacional, pero se lleva el reconocimiento de millones de hinchas que gritaron sus goles y que ahora lo despiden con admiración y gratitud por la nobleza que desplegó en el campo en defensa de nuestra camiseta.

Después de más de dos décadas dejando una marca imborrable como el delantero más letal de la selección peruana, Paolo Guerrero ha confirmado su retiro del equipo nacional. Su último partido con la blanquirroja fue en noviembre de 2024, frente a Argentina, durante las clasificatorias al Mundial 2026. Este encuentro marcó el cierre de una etapa gloriosa para un futbolista cuyo legado permanecerá en el corazón de todos los hinchas peruanos.

“Yo ya lo dije, seguramente hice mi último partido en Argentina, ahora estoy en Alianza preparándome para el torneo. Creo que la selección necesita de gente nueva, de jóvenes, la gente pide nuevos jugadores, nuevos procesos”, subrayó en declaraciones

Respecto a la salida de Jorge Fossati del cargo de entrenador de Perú, Guerrero consideró que no tenía muchos elementos para opinar porque todavía no estaba confirmado el alejamiento del uruguayo. No obstante, tuvo palabras elogiosas para el entrenador, a quien calificó como un “gran profesional” y una “gran persona”.

“No estoy muy bien al tanto, no sé si está confirmado (la salida de Fossati), se viene hablando mucho, pero no sé en qué quedó eso. Acerca de él y de su cuerpo técnico, no puedo opinar, porque no se ha confirmado nada, pero son grandes profesionales”, afirmó.

Histórico de la selección

Paolo Guerrero es el goleador histórico de la selección peruana con 40 tantos, cinco de los cuales fueron decisivos para conseguir la histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018, certamen al que Perú volvió después de 36 años de ausencia.

Con Perú, Guerrero disputó en total 106 partidos, cinco eliminatorias mundialistas, seis Copas América y una Copa Mundial.

En la edición de la Copa América 2011, disputada en Argentina, fue el máximo goleador con cinco anotaciones.