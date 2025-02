¡Papa Francisco sigue sufriendo!

PONTÍFICE CON ANEMIA E INSUFICIENCIA RENAL Y MÉDICOS MANTIENEN SU PRONÓSTICO RESERVADO

“¡Gracias por las oraciones!”, tuiteó el papa tras estar hospitalizado desde hace 10 días

El papa Francisco sigue en estado crítico y presenta síntomas de insuficiencia renal leve, aunque bajo control. Los médicos mantienen su pronóstico reservado, a la espera de la evolución de su tratamiento.

El sumo pontífice asistió a la misa en su habitación del Policlínico Agostino Gemelli, acompañado por el equipo que lo cuida. El parte médico señala que el papa no ha tenido nuevas crisis respiratorias desde anoche y que ha respondido bien a la transfusión sanguínea. Sin embargo, continúa con trombocitopenia estable y anemia, lo que lo mantiene en vigilancia constante. También sigue recibiendo oxígeno de alto flujo por momentos.

Los especialistas aún evalúan su respuesta a la terapia farmacológica, pero advierten que la complejidad de su cuadro clínico impide adelantar pronósticos. Aunque permanece despierto y consciente, sufre más que en días anteriores.

El papa ha permanecido hospitalizado desde el 14 de febrero por neumonía bilateral, lo que ha requerido atenciones médicas intensivas. Su salud sigue siendo monitoreada de cerca ante la posibilidad de nuevas complicaciones.

Tras una semana sin actividad en redes, Francisco publicó: “En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confort que he recibido de todo el mundo!”.

En otro mensaje exhortó a los fieles: “Los exhorto a continuar con alegría su apostolado y a ser, como nos sugiere el Evangelio de hoy, signo de un amor que abraza a todos, que transforma el mal en bien y genera un mundo fraterno. ¡No tengan miedo de ‘arriesgar el amor’!”.