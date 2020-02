Pareja de novios confiesan como asesinaron a Solsiret

Luego de casi tres años se revelan nuevos datos sobre la muerte de Solsiret Rodríguez Aybar, una activista y joven madre de dos hijas que dejó de existir en 2017, a la edad de 24 años. Su cuñado, Kevin Villanueva Castillo (26), la descuartizó junto a su enamorada, Andrea Aguirre, y escondieron sus partes en una vivienda del jirón Conde de la Vega, en Cercado de Lima.

Cuñado de Solsiret y la novia de este la descuartizaron y escondieron parte de sus restos en su casa

Un comunicado oficial de la PNP reveló la escalofriante confesión del joven. “La detenida (Andrea) refirió que se comunicó con su enamorado (Kevin), quien al llegar al domicilio descuartizó el cadáver y desapareció parte de los restos y parte del cuerpo, el cráneo, miembro inferior derecho y miembro superior derecho, los ocultó en su domicilio”.

Solsiret vivía en la casa de la madre de su expareja, Brian Villanueva, donde también residían sus verdugos. Andrea, detenida y entrevistada el lunes, confesó que había tenido una discusión, la empujó y murió por un golpe en la cabeza. Según ella, se habría tratado de un accidente.

Los descuartizadores se encuentran en detención preliminar por siete días mientras las autoridades tratan de esclarecer el hecho. Sin embargo, los padres de la fallecida indican que esto no pudo haber sido posible si no fuese por el nuevo fiscal de la investigación, Jimmy Mansilla Castañeda.

”Gracias a él sabemos todo… El Ministerio Público falló, no querían hacer su trabajo, no pedían (diligencias)”, reveló Rosario Aybar, madre de Solsiret. “El comandante Grandez hizo lectura de todo el expediente del caso y me dijo ‘(Andrea) Ella va a hablar’”, indicó Carlos Rodríguez, el padre.

Para los policías, Brian, expareja y padre de los hijos de la fallecida, estaría implicado en el asesinato. Él se encuentra no habido y esperan su detención en las próximas horas.

Como se recordará en su momento la expareja de la joven estudiante de la Universidad Federico Villarreal, sostuvo que la joven hizo abandono de hogar.