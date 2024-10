Paro de transportistas y comerciantes en Lima culminó con represión policial

EFECTIVOS LANZARON GASES LACRIMÓGENOS Y DISPARARON PERDIGONES CONTRA MANIFESTANTES QUE AVANZABAN AL CONGRESO

Casi todas las líneas de transporte dejaron sus actividades para exigir que cese la violencia que ejercen sobre ellos la delincuencia.

La jornada de protestas en el Cercado de Lima terminó con una fuerte represión policial hacia transportistas y comerciantes, quienes se unieron para exigir al gobierno medidas urgentes frente a la ola de violencia y extorsión que afecta al país.

La manifestación, que había comenzado de manera pacífica, fue interrumpida de forma abrupta cuando las fuerzas del orden lanzaron gases lacrimógenos, dispararon perdigones y armaron barricadas para impedir el avance de los manifestantes hacia el Congreso. En medio de la confusión, varios ciudadanos, entre ellos niños y bebés, resultaron afectados.

Este paro, que surgió inicialmente por las demandas de los transportistas, se fue extendiendo a otros gremios, como el de los comerciantes, quienes también han sido víctimas de la creciente inseguridad.

En la Panamericana Norte, la situación alcanzó su punto más álgido cuando un grupo de manifestantes tomó el puente peatonal Rosal Luz para exigir la atención de las autoridades. La protesta, marcada por la tensión, reflejó el hartazgo de los trabajadores frente a la falta de acción del gobierno.

La protesta no solo abogaba por mejoras en el sector transporte, sino también por la situación crítica que atraviesan otros sectores. “Si el gobierno no actúa ahora, esto se va a desbordar. No es solo el transporte, somos todos los trabajadores los que estamos en riesgo”, advirtió Luis, un vendedor del mercado Monumental de Puente Piedra, alertando sobre la magnitud de la crisis.

Pese a las declaraciones del gobierno, que descalificó el paro acusando a los transportistas de tener fines políticos, la realidad en las calles mostró un escenario distinto. En diversos puntos de la ciudad, el servicio de transporte se vio severamente afectado. Empresas como Nueva Estrella, que supuestamente iban a circular con normalidad, no salieron a operar. La poca presencia de vehículos y pasajeros en las calles dejó en evidencia el impacto del paro.

Así se vivió el paro en diversos sectores de la capital

En el Cono Norte, en distritos como Puente Piedra, Ancón y Carabayllo, se observó la ausencia casi total de buses. Los trabajadores de la empresa Sesosa acataron el paro, mientras que en otras zonas se reportó la quema de llantas y la interrupción del tránsito. En tanto, los buses informales aprovecharon la situación para elevar sus tarifas, lo que generó malestar entre los usuarios.

En Lima Centro y el Callao, las principales avenidas como Alfonso Ugarte y Argentina lucían desiertas. Solo unas pocas rutas de corredores seguían funcionando, mientras que los ciudadanos se enfrentan a largas esperas y poca disponibilidad de transporte.

A pesar de los intentos del gobierno por minimizar el impacto del paro, la realidad es que la situación en el país se agrava cada día más. La protesta de los transportistas y comerciantes no es solo por una causa económica, sino por el derecho a vivir y trabajar en paz.