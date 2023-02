Partido Morado: Boluarte no considera que su Gobierno sea de transición

En el marco de las reuniones que sostiene la presidenta de la república, Dina Boluarte, con los representantes de los diferentes partidos políticos, ayer lunes, la mandataria sostuvo una reunión con los representantes del Partido Morado en Palacio de Gobierno.

AFIRMÓ EL LÍDER DEL PARTIDO, LUIS DURÁN, TRAS LA REUNIÓN SOSTENIDA CON LA MANDATARIA

Al finalizar el encuentro, el líder de ese partido, Luis Duran Rojo, señaló a la prensa que la jefa de Estado sostuvo que su Gobierno “no es de transición”, por lo que le corresponde continuar en el cargo hasta que el Congreso defina un eventual adelanto de comicios generales.

“La presidenta nos dijo que ella no considera que su Gobierno sea de transición y que, por lo tanto, ella va a continuar en el Gobierno mientras el Congreso no decida el adelanto de elecciones (…) Ella nos ha dicho que no es su deber constitucional renunciar”, señaló.

En ese sentido, Duran indicó que su agrupación política le reiteró “el pedido de la ciudadanía” para que renuncie a la presidencia “en los términos constitucionales”.

“Le hemos reiterado nuestro pedido de que ella renuncie a su cargo y le hemos dicho que su renuncia puede abrir un nuevo tiempo, porque solo quedaría un llamado a elecciones generales por parte del Congreso (…) Lamentablemente, la presidenta considera que tiene un Gobierno constitucional, lo cual es así, pero que ella no va a renunciar”, precisó.

Por otro lado, el líder del Partido Morado señaló que, en caso renuncie la jefa de Estado, correspondía elegir a un nuevo presidente del Parlamento “cuya única función sea llamar a elecciones generales”. Además, que su agrupación política no formaría parte de esa nueva Mesa Directiva.

“El Partido Morado considera que, bajo ningún punto de vista, ninguno de sus tres congresistas elegidos puede formar parte de esa Mesa Directiva. Lo hemos conversado con la congresista Flor Pablo y estamos plenamente de acuerdo con ello (…) Esa es la posición institucional del partido“, indicó.