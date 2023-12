Patricia Chirinos jura que no huyó del país

CONGRESISTA QUIEN A TRAVÉS DE UN COMUNICADO DIJO QUE SE IBA A SOLICITAR SU DETENCIÓN PRELIMINAR VIAJÓ A ESPAÑA POR TEMA FAMILIAR

La congresista Patricia Chirinos señaló que su viaje a España en las últimas horas obedece a motivos personales y desmintió que haya fugado del país, ello tras publicar un video en sus redes sociales en donde aseguró que se iba a solicitar su detención preliminar.

La parlamentaria indicó que programó este viaje hace tiempo, ya que todos los años parte hacia dicho país para las fiestas de fin de año, debido a que su hija radica allá. En ese sentido, precisó que volverá en unas semanas para continuar con su trabajo.

Aseguró que no tiene ningún motivo para huir del país ya que no cuenta con impedimento de salida ni ninguna investigación abierta en su contra. Sin embargo, insistió en que se podría buscar su detención mediante una evasión de la ley, según lo que conversó con sus asesores y abogados.

“Ese es el hecho por el que he tenido que denunciar, he tenido que sacar ese comunicado y ese video, para que esto no continúe avanzando y no avasallen a los congresistas de la República, porque no pueden hacerlo”, declaró la congresista de Avanza País desde Madrid a RPP.

Patricia Chirinos reiteró asimismo que estuvo en contacto con Jaime Villanueva, asesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, pero señaló que solo conversaron sobre las denuncias que presentó y no se abordó ninguna negociación para que se le ofrezca algún tipo de beneficio por parte de la Fiscalía, ya que no tiene ningún proceso abierto.