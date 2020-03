Patty Wong sufre el susto de su vida durante asalto

La empresaria Patty Wong hizo pública una denuncia tras sufrir un asalto a mano armada en el distrito de Chorrillos, cerca a la estación Matellini del Metropolitano.

La exmodelo de Habacilar contó a un medio local, que los delincuentes estaban a bordo de una moto lineal y aprovecharon el tráfico vehicular para amenazarla con una pistola.

El asalto ocurrió el pasado 13 de febrero cuando se dirigía a su casa, La Encantada en Surco. La denuncia ya está en la Fiscalía y está a la espera de la captura de los delincuentes. Además contó que las cámaras de seguridad grabaron los hechos.

“Me han seguido, han esperado que me ponga en el tráfico. Me han apuntado en la luna con el revólver, le di mi Iphone 11, pero me seguía apuntando diciendo que le dé la plata. Comencé a buscar y me decía dame la plata, yo estaba preocupada porque no tenía efectivo solo tarjetas. Pensé que me iba a disparar y solo atiné a decirle que mi cartera costaba 1000 dólares, el delincuente tenía acento venezolano”, expresó.

Finalmente la empresaria se mostró indignada con las autoridades, ya que los asaltos en ciudad de Lima es cosa de todos los días.