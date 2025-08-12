Pedro Castillo defiende a presidente Gustavo Petro

CUESTIONÓ QUE LO JUZGUEN “CUANDO EN EL PERÚ HAY AUTORIDADES A LAS QUE NO LAS RECIBEN EN NINGUNA PLAZA”

Pedro Castillo, expresidente de Perú, usó la sesión 52 de su juicio —relacionado con el fallido golpe de Estado de 2022— para invocar a mandatarios de países vecinos, entre ellos Gustavo Petro, presidente de Colombia, a ir a una guerra.

En el contexto de la reciente disputa entre Perú y Colombia por la soberanía de la isla Chinería, Castillo defendió al mandatario colombiano, al cuestionar que lo juzguen “cuando en el Perú hay autoridades a las que no las reciben en ninguna plaza”.

“Desde acá invoco no solo al presidente Petro, también al presidente de Chile, de Bolivia, de Brasil: De una vez vamos a la guerra, pero a aquella guerra que termine con la delincuencia, con la corrupción, con el saqueo, con todo lo que tenemos que hacer”, declaró, haciendo caso omiso a la jueza Norma Carbajal, quien intentó que el exmandatario limitara su exposición a los puntos del proceso.

La semana pasada, la tensión diplomática entre Perú y Colombia subió de tono luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que la isla Santa Rosa —ubicada en la región peruana de Loreto, en la frontera tripartita con Colombia y Brasil— sería parte de su país y acusó al gobierno peruano de violar el Protocolo de Río de Janeiro de 1934. Petro mencionó que la administración de Dina Boluarte “copó” territorio colombiano y “no reconoce la soberanía de Colombia” en esa zona durante un acto oficial realizado en Leticia, Amazonas, con motivo del aniversario de la Batalla de Boyacá.