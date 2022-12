Pedro Castillo está siendo manipulado por su entorno

La presidente de la república, Dina Boluarte, se refirió al exmandatario Pedro Castillo tras su intento de autogolpe el último miércoles siete de diciembre. El profesor chotano se encuentra detenido preliminarmente y la Fiscalía solicita una prisión preventiva en su contra.

La dignataria, que enfrenta diversas movilizaciones a nivel nacional exigiendo su renuncia, aseguró que le tomó por sorpresa el mensaje a la Nación, pronunciado por Castillo, en el que se anunció la disolución del Parlamento.

“A mí también me duele y me consterna que esté detenido Pedro Castillo. Yo no me he peleado con él, lo acompañé hasta donde pude para que no cometa errores”, manifestó.

“No dejaron que la vicepresidente se acercara para seguir acompañando y aconsejando al presidente. En ese tiempo, él toma esa decisión que muchos no sabíamos ni entendíamos. (…) Ese día que sale el comunicado de golpe de Estado, yo misma me sentí en riesgo”, señaló a la prensa.

Por otro lado, la presidente Dina Boluarte se pronunció sobre los calificativos que recibió de parte de Pedro Castillo, en los que supuestamente la llamó ‘usupadora’.

“No creo que ese tuit (sea de él). Yo lo conozco al expresidente, hemos conversado varias veces. Muchas veces nos hemos abrazado y llorado por las situaciones que aparecían. No creo que las palabras que aparecen en su cuenta de Twitter sean de él”, señaló.

Además, Boluarte aseguró que el profesor chotano está siendo “manipulado”. Posteriormente, exhortó a la congresista oficialista Betssy Chávez Chino (Perú Democrático-Perú Libre), también exprimer ministro de Castillo Terrones, a responder sobre las manifestaciones en contra del gobierno.

“Creo que quien tiene que responder acá, en esta oportunidad, es la (ex)premier Betssy Chávez. Ella tiene que responder al país por esta crisis política que ha generado”, aseveró Boluarte Zegarra durante una actividad oficial.

Según la presidenta, Pedro Castillo seguiría estando manipulado por su entorno y es por ese motivo que la está calificando como “usurpadora”.