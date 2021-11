Pedro Castillo: Pidan mi vacancia ante el pueblo

El presidente de la República, Pedro Castillo, cuestionó a los parlamentarios por tratar de impulsar una vacancia en su contra y pidió que rindan cuentas al país por más de 100 días de trabajo en el Congreso de la República.

MANDATARIO QUIERE QUE PARLAMENTARIOS RINDAN CUENTA DE SUS 100 PRIMEROS DÍAS DE TRABAJO

“Quisiera invocar a los congresistas que están pidiendo otra cosa, que vengan y caminen conmigo y pidan mi vacancia ante el pueblo, acá en estos espacios, no dentro de cuatro paredes. Compañeros yo he pasado por muchas luchas más cruentas y hoy que soy gobierno no voy a retroceder”, dijo en Huancavelica.

Pedro Castillo manifestó que guardó silencio desde que asumió la Presidencia y que ha sido respetuoso, pero que hoy se siente en la obligación de salir y “decir la verdad tal y como es al país” sobre su gestión.

“Hemos pasado más de 100 días de Gobierno y el Congreso de la República y el pueblo, como está en su derecho, nos ha pedido un informe de lo que estamos haciendo. Tanto los congresistas como el Gobierno hemos sido elegidos en la misma fecha, en la misma oportunidad. Ustedes se fueron a las urnas a elegir congresistas y gobierno central y desde acá debo decir que es momento también que el Congreso rinda cuenta al país de estos más de 100 días ¿qué cosa está haciendo por el Perú? y que informen cuántas leyes han hecho por el país y que no me obstruyan el camino“, indicó.