Pedro Castillo recurrirá al TC si no anulan investigación fiscal

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) si el juzgado supremo de investigación preparatoria rechaza la tutela de derechos que presentó para dejar sin efecto la investigación fiscal en contra del mandatario, por el caso Puente Tarata.

ABOGADO DEL MANDATARIO ANUNCIÓ NUEVA ESTRATEGIA ANTE INVESTIGACIÓN POR EL CASO PUENTE TARATA

El abogado del mandatario, además, dijo que no está definido si acudirán o no a la citación del Ministerio Público para el lunes 13 de junio a las 10:00 a.m.

“Estamos en evaluación, una opción es la reprogramación, otra es ir a la declaración, es un medio de defensa, son opciones que se barajan, no hemos tomado la decisión”, afirmó en Exitosa.

“Si en la tutela de derechos no halláramos justicia, se abre el escenario de la justicia constitucional, lo que corresponde es una demanda constitucional de amparo que lo resuelve el juzgado constitucional y en última instancia tiene la palabra el TC que es el celoso guardián de los derechos constitucionales”, añadió.

La tutela de derechos presentada por Castillo Terrones se sustenta en que la Fiscalía no puede investigar al presidente de la República, según el artículo 117 de la Constitución de la República.

Se recuerda que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió incluir al mandatario en la investigación contra Juan Sila, exministro del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y los seis congresistas de Acción Popular indicados como ‘Los Niños’. Sin embargo, el mismo Ministerio Público rechazó anular la investigación, por lo que la defensa del jefe de Estado recurrió ayer al juzgado supremo de investigación preparatoria, que dirige el magistrado Juan Carlos Checkley Soria.

“En el juzgado supremo, se discutirá los alcances del artículo 117 de la Constitución. Nosotros sostenemos que la acusación se extiende a la investigación y, por tanto, no se puede investigar al mandatario”, señaló el abogado del mandatario.

En caso el juzgado ratifique la decisión de la Fiscalía, la defensa de Castillo puede apelar e insistir ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.