Pedro Castillo tildó de “chiste” preguntas de la prensa

El presidente Pedro Castillo se negó a responder las preguntas de la prensa sobre las contradicciones que tuvo ante la Fiscalía al ser interrogado por el caso de la empresaria Karelim López.

EL MANDATARIO SE NEGÓ A RESPONDER SOBRE CONTRADICCIONES EN LA FISCALÍA EN EL CASO QUE LO VINCULA A EMPRESARIA KARELIM LÓPEZ.

Como se recuerda, el pasado octubre, el mandatario señaló que sí se llegó a reunir con la empresaria durante la entrevista que tuvo con el periodista Fernando del Rincón para la cadena de CNN. Sin embargo, ante el Ministerio Público, este dijo que no se reunió con López.

Al ser cuestionado sobre este punto, el mandatario tildó de “chiste” las preguntas y señaló que la prensa debe de centrarse en otros temas.

“Esta prensa es un chiste. Estamos hablando sobre la educación peruana. Por qué no se centran en temas importantes. Hablemos de la educación, acompáñenme a ver las escuelas”, expresó.

Sin embargo, respondió sobre el cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori, y dijo que este no se fijaba en las personas, sino en el trabajo que ha venido realizando.

“Yo los invito a que caminen con el ministro. Hasta la posta más lejana y que el mismo ministro le responda”, dijo.

Leer también [Jorge Montoya : “El señor Pedro Castillo debe cambiar de chip “]

Al ser consultado sobre la fotografía en donde figura el titular de Salud con Arturo Cárdenas (conocido como ‘Pinturita’) y quien se encuentra prófugo de la justicia al ser investigado, este dijo que ese tema era mezquino.

“Yo no he venido a responder mezquindades. Yo he venido a responder por el país”, manifestó. Por otro lado, dijo que el Congreso “debe dar el voto de confianza”, el próximo 8 de marzo.