Periodista chileno increpó a Ricardo Gareca por el empate

Al finalizar el encuentro en el estadio Monumental, el ‘Tigre’ fue cuestionado en conferencia de prensa sobre los cambios realizados en la segunda mitad del clásico. Además, se le recordó que la selección peruana ya no es la misma de antes.

La selección peruana se enfrentó como local a Chile en un día especial para los hinchas nacionales, ya que se cumplían siete años de la histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018, lograda de la mano de Ricardo Gareca. Sin embargo, el ‘Tigre’ y la ‘blanquirroja’ tomaron caminos diferentes cuatro años después. Ahora, el entrenador argentino enfrenta una dura crisis con la selección chilena, que la aleja cada vez más de la clasificación al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

El ‘Clásico del Pacífico’, disputado en el estadio Monumental de Lima por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, terminó en un frío empate 0-0. Un duelo clave para los intereses de ambos equipos, que también marcó el reencuentro del entrenador argentino con el pueblo peruano.

“Claramente el equipo mejoró, pero la pregunta de los cambios tiene que ver porque uno se queda con la sensación de que este partido estaba para ganar. Este no es el Perú que clasificó al Mundial de Rusia, estaba para ganarlo. Nosotros no somos técnicos, pero veíamos desde arriba que se podía ganar, y uno decía por qué el técnico no movía las fichas para ir por el triunfo. Perdone, pero estamos desesperados de sumar de a tres, no de uno”, disparó el comunicador ‘mapocho’ en conferencia de prensa post encuentro.

Uno de los cuestionamientos que recibió Ricardo Gareca fue que no realizó ningún cambio dentro de los 90 minutos en el Perú vs Chile. Recién decidió mover su banca de suplentes en los descuentos, hizo ingresar al centrocampista Esteban Pavez y Felipe Mora.