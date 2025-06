¡Perú revoluciona los certámenes de belleza!

NACE MS GLOBAL CONTEST, EL NUEVO REFERENTE MUNDIAL

– Participan representantes de 21 países en un concurso que desafía los estereotipos y celebra la diversidad cultural.

El mundo de la belleza da un giro audaz con la sexta edición de MS Global Contest, el certamen internacional que nace en Perú para romper esquemas y redefinir la elegancia, el talento y el impacto social.

Hermosas reinas de belleza provenientes de Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Perú, Puerto Rico, España, República Dominicana, Canadá, Cuba, Portugal, Filipinas, Irán, Cabo Verde, Guyana, Namibia, Tanzania, Hong Kong, Zimbawe y Gran Bretaña tendrán las miradas puestas en una competencia sin precedentes donde demostrarán que la belleza va más allá de los estándares convencionales.

Del 29 de junio al 6 de julio (fecha de la gala final), las candidatas no solo competirán por la corona, sino que vivirán lo mejor del Perú, sede permanente del certamen, disfrutando de su gastronomía de renombre mundial hasta su riqueza cultural y biodiversidad natural.

«Mientras algunos certámenes han convertido la inclusión en una estrategia de mercadeo, en MS Global Contest la diversidad es parte de nuestra esencia. No la utilizamos como una etiqueta conveniente, sino que la vivimos, la celebramos y la promovemos de manera auténtica. La belleza no necesita justificaciones ni tendencias pasajeras; es tan variada como el mundo mismo, y eso es lo que en verdad valoramos aquí», señaló Santiago Delgadillo, director de MS Global Contest.

MS Global Contest no es solo un certamen, es una plataforma de transformación fundado en Perú que celebra la diversidad y el empoderamiento femenino. Cada participante será presentada ante los cuerpos diplomáticos de su país en Perú, consolidando el certamen como un evento de impacto internacional.

“Además, continuamos con nuestro compromiso de labor social activa, como lo hemos hecho durante la última década. Este no es solo un concurso de belleza, sino un símbolo de empoderamiento, solidaridad y cambio real”, enfatizó Santiago Delgadillo.

Cabe señalar que la gala será transmitida para el mundo por el canal oficial de MS Global Contest en Youtube y la página de Facebook. Atentos a las novedades en el Instagram: https://www.instagram.com/miss.sudamerica?igsh=MWt0amt1NTdpdWxhYg==