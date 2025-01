Peruanos en EE.UU. viven un infierno por ‘Anticristo’ Trump

SE ENCUENTRAN ENCERRADOS EN SUS CASAS POR EL MIEDO A SER DEPORTADOS. “NO QUEREMOS NI ABRIR LA PUERTA A NADIE”, REVELA UNO DE ELLOS

Peruanos indocumentados que radican en Estados Unidos viven en un clima de miedo y angustia, al punto de permanecer encerrados en sus casas, después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una reciente ola de deportaciones.

“En estos momentos hay un miedo muy fuerte de ser deportados, por eso estamos en nuestras casas encerrados. Realmente no queremos ni abrir la puerta a nadie”, confesó a Latina la connacional Yanina Sullca, quien llegó hace dos años a EE.UU. sin visa después de cruzar la frontera con México.

“Yo estuve arrestada un solo día (el año en que migró) y luego me dieron acceso para estar acá en EE.UU. Éramos como 300 personas los que cruzamos la frontera, iban embarazadas, con bebés en la mano, ancianos”, recordó quien empezó trabajando como ayudante de cocina y limpiadora de casas, y ahora tiene su propia empresa de limpieza.

En su ciudad viven alrededor de 500 peruanos, de los cuales solo la mitad permanece en situación legal.

Sin embargo, muchos, como ella, temen que las nuevas medidas de Trump les arrebaten la oportunidad de seguir en el país. “No están saliendo de sus casas, no están haciendo compras, están mandando al amigo o vecino que tiene documentación legal”, agregó.

La televisora mostró imágenes de supermercados vacíos, mientras que los trabajadores no acuden a sus empleos, y en los colegios hay ausentismo. “Tengo miedo de que vengan las autoridades y me puedan llevar porque no tengo documentos legales aquí”, dijo.

Ante las medidas drásticas de deportación, los migrantes se organizan a través de grupos de WhatsApp para reportar intervenciones y mantenerse informados. Sullca señaló que, hasta el momento, la embajada de Perú en EE.UU. no les ha brindado ayuda. “Cada quien se está escondiendo por su parte. Tengo acá una familia y separarme sería un dolor bien grande para cada uno”, señaló.

Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores, 74 peruanos se encuentran actualmente en un centro de retención migratoria en San Diego, mientras que los demás se hallan en diferentes centros ubicados en la frontera sur de EE.UU.

La periodista Milagros Meléndez, también peruana en EE.UU., compartió su perspectiva sobre la situación. “Lo que estamos viviendo en estos momentos es muy tenso, de mucha angustia para la gente indocumentada. Han entrado en un medio de pánico. Nosotros, como medio, tratamos de calmar”, comentó.

Meléndez resaltó que los más vulnerables son los trabajadores, especialmente en áreas donde la gente no asiste a restaurantes o trabajos debido al temor a ser detenidos. Además, mencionó que las escuelas también han reaccionado garantizando la protección de menores para evitar que deserten de clases.

El fin de semana, el canciller Elmer Schialer expresó que todos los peruanos en situación migratoria irregular en EE.UU. deben preocuparse y aseguró que el Ejecutivo está preocupado por la situación. Además, mencionó que, si son deportados, recibirán atención médica y oportunidades de reinserción laboral.

“Nos preocupa, por supuesto que nos preocupa, y vamos a preservar los derechos de todos los peruanos y peruanas que sean deportados”, señaló en diálogo con Punto Final.

INMIGRANTES INDOCUMENTADOS

El Senado y la Cámara de Representantes de Florida han aprobado una propuesta presentada en la legislación especial de Tallahassee conocida como el “Acta Trump”, la cual tiene como objetivo acabar con la inmigración ilegal en el “Estado del Sol Brillante”.

Esta medida se aprobó después del rechazo de las propuestas realizadas por el gobernador Ron DeSantis, las cuales indicaban que no se alineaban con las propuestas de Donald Trump. Sin embargo, tenían el mismo objetivo de combatir a los inmigrantes indocumentados.

Una de las principales medidas del “Acta Trump” es la eliminación del descuento estatal de Florida para colegios y universidades para los inmigrantes indocumentados. Se propuso hacer una excepción para los estudiantes ya matriculados, pero fue rechazado.

Además, se aprobó un proyecto de ley para brindar más fondos a la policía, fomentando la cooperación entre la policía local y los agentes federales de inmigración, así como imponiendo consecuencias más severas para inmigrantes convictos que cometan delitos.

“Esta es la propuesta más conservadora respecto a la inmigración ilegal en la historia de la cámara. Estamos en colaboración directa con la Casa Blanca y el presidente Trump”, declaró Juan Porras, representante estatal republicano.

Una de las medidas más fuertes es la pena de muerte para los inmigrantes indocumentados que cometan algún delito capital, ya sea asesinato o violación de un menor. Además, en caso de pertenecer a una pandilla, recibirán la pena máxima permitida.