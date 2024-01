Pescadores y serenos se enfrentan por operativo en Chorrillos

PESCADORES SOSTIENEN QUE QUIEREN CONSTRUIR UN PARQUE ACUÁTICO PERO ALCALDE ASEGURA QUE HUBO DESINFORMACIÓN

Un operativo que tuvo como fin recuperar espacios públicos en la playa Pescadores por parte de la municipalidad de Chorrillos, terminó en un violento enfrentamiento entre pescadores artesanales, serenos y policías. La trifulca dejó más de un herido.

Según los representantes de la municipalidad de Chorrillos, el objetivo era retirar a las personas que colocan sombrillas de manera informal y/o hacen otras actividades sin autorización como es la venta de comida. Mientras que, los pescadores artesanales pensaron que se les iba a desalojar del lugar para dar pase a la instalación de un parque acuático.

El enfrentamiento se dio en el límite de las playas Pescadores y Agua Dulce. Pescadores y serenos se enfrentaron con palos y piedras. En ambos lados hubo personas heridas. “Esto viene por el permiso que se le ha dado a la empresa Olaya Park, sin tener conocimiento del impacto ambiental que van a ocasionar“, indicó el presidente de la asociación de pescadores artesanales José Olaya.

Alcalde de Chorrillos aseguró que hubo desinformación

El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco Huamán, aseguró que el objetivo de la intervención en las cercanías de la playa Agua Dulce tuvo como fin recuperar un área empleada de los pescadores formales que había sido tomada por vendedores informales de licor, comida y alquiler de sombrillas

“Lo que hemos hecho es recuperar un espacio de la playa Agua Dulce que es cero ambulantes, una playa completamente segura. Esta área no es para alquilar botes, no es para vender licor, no es para alquilar sombrillas, no para vender comida”, declaró Fernando Velasco Huamán, burgomaestre del distrito.

El alcalde aseguró que su municipio no dará el permiso correspondiente para la instalación del parque temático Olayapark en la playa Agua Dulce. Esta decisión se tomó, luego que el burgomaestre sostuviera una reunión con los pescadores artesanales de la zona.