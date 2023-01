Pese  a cargo por homicidio involuntario Alec Baldwin protagonizará Rust

Alec Baldwin, quien enfrentará cargos de homicidio involuntario por la muerte de un miembro del equipo durante un ensayo de la película “Rust”, continuará protagonizando el papel principal en el filme, dijo este viernes un abogada de la producción a CNN.

LA PELÍCULA QUE DEJÓ EN EL SET DE GRABACIÓN UNA PERSONA FALLECIDA Y UN HERIDO SE TERMINARÁ DE GRABAR

A medida que avanza la película, las operaciones incluirán “supervisores de seguridad en el set y miembros del equipo sindical, y se prohibirá cualquier uso de armas de trabajo o municiones“, dijo Melina Spadone, abogada de Rust Movie Productions.

Los comentarios de Spadone se produjeron un día después de que los fiscales anunciaran planes para acusar a Baldwin y a la armera de la película, Hannah Gutiérrez Reed, por la muerte de Halyna Hutchins en el set de filmación de la película del 2021 en un rancho en Santa Fe, Nuevo México.

Hutchins, la directora de fotografía de la película, fue alcanzada y asesinada por una ronda de munición real que Baldwin disparó con una pistola de utilería. En el mismo episodio, el director Joel Souza resultó herido en el hombro derecho. Souza continuará dirigiendo la película a medida que avanza la producción, dijo Spadone.

Baldwin, quien también es productor de la película, no respondió a las solicitudes de comentarios de los reporteros sobre los cargos mientras entraba a su casa en Manhattan este viernes. Una fuente cercana a Baldwin le dijo a CNN que el actor planea completar la película.

A pesar de que el tiroteo fatal fue declarado un accidente por el investigador médico jefe de Nuevo México, los fiscales creen que se cometió un delito.

“El hecho de que sea un accidente no significa que no sea un delito”, dijo este jueves la fiscal del Primer Distrito Judicial de Nuevo México, Mary Carmack-Altwies al explicar la decisión de la acusación. “Nuestro estatuto de homicidio involuntario cubre los asesinatos no intencionales”.

Carmack-Altwies dijo que acusará a Baldwin y a la armera de la película de homicidio involuntario por no realizar los procedimientos de seguridad que podrían haber evitado el accidente.

Se espera que los cargos formales se presenten a fines de mes, dijo Carmack-Altwies a CNN.

“Toda persona que maneja un arma tiene el deber de asegurarse de que, si va a manejar esa arma, apuntar a alguien y apretar el gatillo, no va a disparar una munición y matar a alguien”, dijo Carmack-Altwies.

Aún así, los fiscales enfrentan enormes desafíos al tratar de juzgar un caso centrado en una figura prominente de Hollywood, además de las dificultades legales para demostrar los hechos y obtener una condena.

Baldwin ha sido una importante estrella de cine, Broadway y televisión durante décadas, ganando premios Emmy por “30 Rock” de TV y una nominación al Oscar por “The Cooler” de 2003.

Cómo se preparan los fiscales para el caso

Los dos juicios a los que Baldwin y la armera de la película podrían someterse potencialmente llevarían de semanas a un mes y requerirían el testimonio de expertos, dijo Carmack-Altwies.

La fiscal de distrito solicitó US$ 635.000 en fondos de “emergencia” “para procesar un caso de tan alto perfil”, escribió a los funcionarios estatales en agosto pasado.

“Necesito fondos para un abogado, un investigador, una persona de contacto con los medios, un asistente legal, testigos expertos y los gastos generales del juicio”, dijo.

E incluso antes de que se pueda llevar adelante un juicio, cada acusado asistirá a una audiencia preliminar para determinar si existe causa probable para el juicio.

“Estas audiencias tardarán semanas en completarse, pero se llevarán a cabo con bastante rapidez una vez que se presenten los cargos”, explicó Carmack-Altwies.

Pero el caso será difícil de procesar debido a que no está claro cómo llegaron las rondas vivas al set, según el analista legal senior de CNN, Elie Honig, quien agregó que los expertos tienen diferentes opiniones con respecto a las responsabilidades en el set de los actores y miembros del equipo.

“Recuerden, este es un caso criminal. Necesitas a los 12 miembros del jurado para llegar a la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Así que no digo que no haya ninguna posibilidad, pero este es un caso realmente difícil para la acusación”, dijo Honig.