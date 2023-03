Piden investigar a Makanaky sobre violación grupal

Einer Gilbert Alva León, un TikToker peruano más conocido como ‘Makanaky’, se encuentra en el ojo de la tormenta tras confesar haber cometido una violación durante su etapa escolar. Las lamentables declaraciones se registraron en el canal de YouTube de Jonathan Maicelo de nombre ‘Cha’ Kalato’.

TIKTOKER HABÍA CONFESADO QUE HACE 17 AÑOS ULTRAJÓ A UNA ESCOLAR, PERO LUEGO DIJO QUE TODO SE TRATÓ DE UNA BROMA

El propio ‘Makanaky’, confesó el delito, ante la interrogante de Maicelo sobre su primera relación sexual. Sin embargo, nadie esperó la repudiable respuesta que dio y que dejó atónito a más de uno.

“Fue en el colegio. Yo estaba nervioso. Fue a los 15 años, creo, con una chibola. Mis amigos son bien fríos. ´Ella no quiere´, me dijeron. Pero igual lo hicieron a la fuerza”, señaló el influencer, quien en todo momento intentó desligarse del delito culpando a sus amigos.

¿Cómo reaccionó Jonathan Maicelo?

Al escuchar las indignantes declaraciones de su entrevistado, Maicelo solo atinó a preguntarle si era consciente que se trataba de un abuso sexual.

“¿Cómo vas a decir que a la fuerza? O sea, a la fuerza. Makanaky estás diciendo que has violado a una chibola prácticamente”, cuestionó el boxeador para luego señalar que no quería saber más detalles.

MIMP pide investigación

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitó a la Fiscalía que investigue a Einer Gilber Alva León, más conocido en las redes sociales como Makanaky, por el presunto delito contra la libertad sexual y apología de dicho delito.

“El equipo del Programa Nacional Aurora solicitó a la Fiscalía que inicie investigación ante la declaración de influencer en redes sociales, sobre su presunta participación en un acto contra la libertad sexual y apología del delito”, señaló el MIMP en sus redes sociales.

Desde el ministerio, agrega la publicación, rechazamos toda expresión que normalice la violencia contra las mujeres y condenamos las expresiones humillantes hacia cualquier víctima de violencia.

Makanaky se pronuncia

El TikToker ‘Makanaky’ decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram en medio de la lluvia de críticas que viene recibiendo. Allí publicó un extenso video en el que intenta justificar la razón de sus declaraciones y pide disculpas a todas las mujeres por haberlas ofendido con estos comentarios.

“Hola amigos ¿cómo están? Mi nombre es Einer Gilbert Alva León, más conocido como ‘Makanaky, la realeza’ y quiero hacer mi descargo de lo que están diciendo ahora de esto que he hablado de violación. Yo sé que es algo delicado, pero pido a todas las mujeres del Perú que me disculpen por todo lo que está viniendo, de verdad, de todo corazón, perdónenme. Yo no quise ofender a las mujeres, fue una broma. Fue una broma y se hizo una bromaza y disculpen, de todo corazón, mujeres lindas y hermosas.”, expresó al inicio.

Asegura que todo fue armado

Antes de finalizar su descargo, Makanaky se tomó unos últimos minutos para intentar, una vez más, justificar sus declaraciones. Aseguró que nada de lo que dijo era cierto y que fue un error bromar con el tema. Incluso, señaló que todo lo que dijo fue armado junto a Jonathan Maicelo y que no imaginó que pasaría a mayores