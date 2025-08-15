PJ ordena siete días de detención para colombianos

INGRESARON A ISLA CHINERÍA REALIZANDO ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS EN TERRITORIO NACIONAL

El Poder Judicial (PJ) dispuso siete días de detención en flagrancia contra dos ciudadanos colombianos, investigados por el delito contra la integridad nacional ocurrido en la isla Chinería, en el distrito de Santa Rosa, Loreto.

Se trata de Carlos Fernando Sánchez Ordegón y John Wilington Amia López, quienes ingresaron a territorio nacional sin permiso con la finalidad de efectuar estudios topográficos.

Según la decisión judicial, la medida entró en vigencia desde el día de su detención, ocurrida el pasado 12 de agosto y se amplía hasta el 19 del presente mes.

El titular del Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Ramón Castilla argumentó que se requiere la presencia de los investigados para realizar las diligencias a fin de esclarecer los hechos.

Como se recuerda, la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla anunció en la víspera el inicio de una investigación preliminar contra los ciudadanos extranjeros y los que resulten responsables del presunto delito de atentado contra la soberanía nacional en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera.

Leer también [Transportistas anuncian paro para el 21 de agosto]

De acuerdo con las primeras indagaciones del fiscal adjunto provincial Rodolfo Sifuentes Vargas, los ciudadanos fueron detenidos y trasladados hasta la comisaría de Santa Rosa, «puesto que habrían intentado establecer la ubicación del territorio nacional como parte del territorio colombiano».