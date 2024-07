PJ tilda de ‘incapaz’ al ministro Santiváñez

SU PRESIDENTE LE ADVIERTE QUE NO LE ECHE LA CULPA A LOS JUECES POR NO PODER CAPTURAR A VLADIMIR CERRÓN

Titular del Mininter tuvo que aclarar sus comentarios en comunicado

Le da su ‘vuelto’ sin anestesia. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, indicó que la Policía Nacional no pudo capturar al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en Huancayo por una supuesta demora del Poder Judicial (PJ) en la aprobación de una orden de allanamiento.

Ante esto, y desde Lambayeque, el presidente del PJ, Javier Arévalo le respondió con todo al titular del Mininter. Sostuvo que el Poder Judicial no representa un obstáculo para la captura de ninguna persona, incluido Vladimir Cerrón, que lleva prófugo casi 300 días desde el año pasado.

“No creo que esa sea una apreciación exacta (la del ministro del Interior). El Poder Judicial trabaja, y en todo caso quien se encarga de las capturas es la Policía y corresponde al sector Interior, pero el Poder Judicial no es obstáculo para la captura de ninguna persona que esté requisitoriada”, afirmó en contacto con la prensa que se encontraba en el lugar.

Asimismo, le pidió a Santiváñez que no traslade su ‘incompetencia’ por no capturar a Cerrón hacia la labor de los jueces.

“Yo solo le digo una cosa. La incompetencia de otro sector no puede atribuirse a nosotros. Nosotros (el Poder Judicial) no capturamos personas, eso quiero que sea claro”, afirmó Arévalo, quien también indicó que “habría que ver (la incompetencia del Mininter). Si me dicen que una persona estaba en un lugar y no la pudieron capturar… yo solo le digo eso”, acotó para la prensa.

Sabiendo de su error, en un comunicado reciente publicado desde el perfil oficial del Ministerio del Interior, la cartera se retracta de las críticas emitidas por el ministro Santiváñez en contra del Poder Judicial. “Reconocemos en el Poder Judicial, al igual que en sus autoridades, una institución digna y esforzada que trabaja comprometida en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana”, indica el documento.