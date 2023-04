PNP está tras los pasos de asesinos de odontólogo del Callao

Secuestrado y asesinado. Christian Quispe Culqui, un conocido odontólogo del Callao, perdió la vida producto de tres balazos que le propinaron unos delincuentes. Sus restos fueron hallados a un lado de la carretera Panamericana Sur, en Lurín. El caso viene siendo investigado División de Investigación de Secuestros de la Dirincri.

SECUESTRADORES ACABARON CON SU VIDA DE TRES BALAZOS Y LO ABANDONARON EN LA PANAMERICANA SUR

Todo inició el pasado 18 de abril, el odontólogo salió de su casa en el distrito Carmen de la Legua, en dirección al Centro de Lima para recoger unos implementos médicos para su clínica dental. Sin embargo, las horas pasaron y nunca volvió a casa.

Ese día no se supo nada de él. No respondía las llamadas y sus proveedores de implementos odontológicos indicaron que no había llegado a la tienda. Tras ello, se colocó la denuncia de desaparición y se activaron los protocolos de búsqueda.

Lo que disparó todas las alarmas fue que ese mismo día su camioneta fue encontrada abandonada a varios kilómetros del Centro de Lima, exactamente en el distrito de San Juan de Lurigancho. Los criminales no habían sacado nada del auto y no habían dejado ningún rastro del secuestro.

De acuerdo al parte policial, un día después la esposa de Christian Quispe Culqui, comenzó a recibir mensajes de los secuestradores. Le exigían una millonaria suma de dinero para liberarlo, sin embargo luego ya no volvieron a saber más nada de ellos.

Cinco días después, un transeúnte halló un cuerpo bañado en sangre a un lado de la Panamericana Sur, muy cerca del puente Caracol. La Policía Nacional del Perú (PNP) acudió a la zona y gracias a los peritos de criminalística se identificó el cuerpo, se trataba de Christian Quispe Culqui.

Según la necropsia de ley, los criminales le habrían disparado tres veces. Un impacto le cayó en la cabeza y los otros dos en el pecho. Este crimen ha conmocionado a la familia del odontólogo y han exigido justicia y la captura de los criminales. La víctima deja en la orfandad a un niño.