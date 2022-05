Policía abate a delincuente en asalto frustrado a vivienda en La Molina

La calle Punta Pejerrey en el distrito de La Molina, fue escenario de la muerte de un delincuente en medio de un robo frustrado. Todo empezó cuando unos sujetos irrumpieron en una vivienda de la calle en mención haciéndose pasar por efectivos policiales y con armas de fuego amedrentaron a los residentes de la casa. Durante el atraco, uno de los trabajadores de la familia resultó herido, ya que fue el que se percató que los chalecos PNP que tenían los ladrones eran falsos.

MALHECHORES DE DIFERENTES NACIONALIDADES INCURSIARON A INMUEBLE HACIÉNDOSE PASAR COMO PNP Y AMORDAZARON A FAMILIA

“Yo no he podido entrar hasta ahora, pero lo que tengo entendido es que, al parecer, quisieron entrar a robar, redujeron al escolta que estaba en la puerta, se hicieron pasar por policías, llegaron con chalecos de policías. El escolta se da cuenta de que no son policías de verdad y trata de sacar su arma, pero lo golpearon, lo amarraron y lo tuvieron en el segundo piso amarrado, mientras tanto la familia llamó a la policía, llamó a los demás escoltas”, narró uno de los colaboradores.

Por su parte, el general PNP José Zapata manifestó que los efectivos policiales llegaron hasta la zona y encontraron la puerta de la casa abierta. Además, escucharon gritos en el segundo piso, por lo que procedieron a ingresar.

“Al subir, encuentran a seis personas, cinco de ellas amordazadas y atadas de mano con cinta adhesiva. La sexta persona no estaba en esa condición por tener a un bebé en brazos. También se encuentran a tres sujetos que tratan de salir, se escuchan algunos disparos. Uno de los efectivos en el primer piso se pone en alerta, el sujeto sale corriendo con el fin de controlar la situación y, en defensa de su vida y la vida de terceras personas, es abatido en el interior”, precisó.

Tras el enfrentamiento de la PNP con los delincuentes, tres de ellos terminaron siendo detenidos. Ellos fueron identificados como Jhon Percy Espinoza Picón (29), Rubén Mendoza Veas, nacionalidad ecuatoriana (30) y Jenny Ibañez Barraga, colombiana (27). Respecto al delincuente fallecido, hasta el cierre de esta edición no pudo ser identificado. Asimismo, un peruano también sería integrante de esta banda.

“Vamos a trabajar con la Policía de Extranjería para que nos faciliten la información de estas personas y si tendrían antecedentes o alguna requisitoria. Las tres armas son de marca Glock, de 9 milímetros. El caso está en proceso de investigación”, finalizó diciendo el general PNP José Zapata.