Policía frustra asalto a grifo  y captura a tres delincuentes

El personal de la División de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) detuvieron a tres personas que estaban por perpetrar un violento asalto armado en un grifo de Los Olivos. Las autoridades tuvieron que realizar disparos al aire para intimidar a los delincuentes.

TRAS VARIOS DISPAROS LOS AGENTES LOGRARON INMOVILIZAR A LOS ASALTANTES QUE PORTABAN UNA PISTOLA Y UNA GRANADA DE GUERRA

Aproximadamente a las nueve de la mañana llega una minivan blanca al cruce de las avenidas Dos de Octubre y Próceres de Huandoy, en la urbanización Santa Ana. De este descendieron dos sujetos, pero en el acto llegaron los oficiales para reducirlos.

Ellos fueron identificados como David Jesús Aguilar Huamayay y José Alma Díaz. Luego salió una joven llamada Geraldine Salcedo. En el interior del vehículo, el cual tenía placa falsa, se encontraba un sujeto más, quien abandonó a sus cómplices para darse a la fuga.

Los oficiales les encontraron una pistola cargada y lista para ser usada. En la unidad hallaron una granada de guerra, la cual tuvo que ser cuidadosamente desactivada por los agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) para evitar una desgracia.

“No sabía nada de lo que iban a hacer, no sabía que portaban armas, que iban a robar. Conozco a uno por otro nombre, me pidió que lo acompañe, cruzamos y ahí fue donde nos intervinieron”, reveló la fémina. Sin embargo, la policía sospecha que ella sería la “campana” del grupo.

Tras las diligencias, los tres terminaron en la Dirincri de la avenida España, en el Centro de Lima, para proceder con las investigaciones del caso. Sus declaraciones serán importantes para conocer la identidad del hombre que logró escapar del operativo.