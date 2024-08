‘Porky’ tilda de ‘estúpido’ comentario de Manero

ALCALDE DE LIMA PIDE SU RENUNCIA AL CARGO TRAS CONOCERSE PEDIDO DE INTERPELACIÓN EN EL CONGRESO

Asimismo, Partido Morado lo expulsa por indisciplina.

Tras conocerse la próxima presentación de una moción de interpelación contra el ministro de Agricultura, Ángel Manero Campos, por sus desafortunados comentarios contra los índices de hambre en el país, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pidió su renuncia al cargo y de paso calificó de ‘estúpido’ los comentarios del titular del Agro.

“El ministro no está preparado para su cargo; necesita un poquito más de cintura y no puede decir una respuesta estúpida. Debería renunciar porque no está preparado. No puede negar la realidad”, señaló en una entrevista concedida a su portal oficial.

El burgomaestre emplazó al titular del ministerio a recorrer las ollas comunes para que se entere que en el Perú sí existe hambre y que es difícil ‘comer contundentemente’ como lo expresó hace algunos días.

“Que vaya a los cerros de Lima, a las partes altas de la ciudad. La gente está muriendo de hambre. Si no les llevas comida, no comen. Estamos llevando 30 toneladas diarias de alimentos no perecibles y 10 toneladas de alimentos perecibles, además de congeladoras y cocinas a gas para 2,400 ollas comunes”, precisó.

Lo expulsan del Partido Morado

Por otra parte, el partido Morado, agrupación política en la que se encontraba inscrito el polémico miembro del gabinete Gustavo Adrianzén, lo expulsó cuatro meses después de que voceras de la agrupación anunciarán que el abogado iba a ser sometido a un proceso disciplinario.

De acuerdo a informaciones, el presidente del Partido Morado, Luis Durán le comunicó a la militancia que, habiendo vencido el plazo para presentar una apelación, se confirma la resolución que determina la expulsión de Manero. En consecuencia, solo se encuentran a la espera de que esta decisión se refleje en el Registro de Organizaciones Política (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La decisión de expulsarlo se debe a que Manero aceptó en abril pasado la propuesta de ser ministro de Dina Boluarte, decisión que la tomó de manera personal y no partidaria, como correspondía.