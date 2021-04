Porky votará por Keiko Fujimori

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se pronunció respecto al escenario de segunda vuelta en el cual se encuentran Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y aseguró que votará a favor de la candidata de Fuerza Popular, debido a que no quiere para la nación “algo peor que Venezuela”.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA SOSTIENE QUE “NO QUIERE PARA EL PERÚ ALGO PEOR QUE VENEZUELA”

“En el Perú siempre elegimos entre dos opciones que no te gustan. El tema de Castillo es Venezuela (…) o Camboya. Entonces, no seré irresponsable en este momento para no dar nombre: votaré por Keiko por primera vez en mi vida”, mencionó en diálogo con Panorama.

Asimismo, señaló que el candidato presidencial de Perú Libre no es un “político responsable”, puesto que este debe crear riqueza y justicia social.

Leer también [Luis Galarreta saluda el respaldo que tiene Fuerza Popular]

“Me cuesta, pero no quiero para el Perú algo peor que Venezuela. A Castillo lo estuve analizando y su plan de gobierno va a favor del aborto; miente el hombre, y cuidado porque no es tan profamilia. Después, el tema de que todo sea estatal es Camboya, Venezuela y Cuba pura”, declaró.

“No se dejen engañar, pues lo fácil es repartir pobreza. Eso lo hubiese hecho también, pero no es de un político responsable. Un político responsable tiene que crear riqueza y justicia social”, exclamó.